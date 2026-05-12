Le Vietnam et le Canada veulent élargir leur coopération commerciale

Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Le Manh Hung travaille avec l’ambassadeur du Canada au Vietnam Jim Nickel. Photo: moit.gov.vn

Le Vietnam et le Canada continuent de promouvoir leur coopération économique et commerciale ainsi que les connexions dans les chaînes d’approvisionnement dans un contexte de fortes fluctuations du commerce mondial. Tel a été le principal sujet abordé lors de la rencontre entre le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Le Manh Hung et l’ambassadeur du Canada au Vietnam Jim Nickel, le 11 mai à Hanoï.

Lors de la rencontre, l’ambassadeur Jim Nickel s’est déclaré convaincu que les relations de coopération économique, commerciale et d’investissement entre le Vietnam et le Canada continueront de se renforcer de manière substantielle et efficace dans les temps à venir.

Les deux parties ont salué la dynamique positive des relations Vietnam-Canada ces dernières années. Le Canada figure parmi les principaux partenaires commerciaux du Vietnam dans les Amériques, tandis que le Vietnam reste le premier partenaire commercial du Canada au sein de l’ASEAN. Les échanges bilatéraux ont doublé en quatre ans pour atteindre 8,6 milliards de dollars en 2025, en hausse de 18,8 % sur un an.

L’ambassadeur Jim Nickel a également salué le rôle croissant du Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, qualifiant le pays de partenaire fiable du Canada en matière d’approvisionnement en marchandises, tandis que le Canada dispose d’atouts dans les secteurs de l’énergie, des minerais stratégiques et des produits agricoles. Dans un contexte marqué par les incertitudes du commerce mondial, les deux pays continuent de partager leur soutien à un système commercial ouvert, transparent et fondé sur des règles.

Le diplomate a par ailleurs salué le rôle du Vietnam en tant que président de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) en 2026, hôte de l’APEC en 2027, ainsi que futur président tournant de l’ASEAN. Il a remercié le Vietnam pour sa coopération active et son soutien au Canada dans les mécanismes de coopération régionale, tout en exprimant le souhait que le Vietnam soutienne la candidature du Canada à l’organisation de l’APEC en 2029.

Les deux parties ont convenu de poursuivre leur coordination étroite dans la préparation de la troisième réunion du Comité mixte Vietnam-Canada sur la coopération économique ainsi que de l’organisation du Forum d'affaires des deux pays, prévu début juin 2026 au Canada.

Le ministre Le Manh Hung a estimé que les relations économiques, commerciales et d’investissement bilatérales continuaient de maintenir un élan de croissance positif malgré un contexte international encore difficile, tout en affirmant que le potentiel de coopération entre les deux pays demeurait très important.

Il a souligné que leur participation commune au CPTPP avait apporté de nombreux avantages concrets aux deux parties, contribuant à promouvoir le commerce, l’investissement, les liens entre entreprises et les chaînes d’approvisionnement.

Le ministre a également remercié le Canada pour son soutien actif aux activités et initiatives dans le cadre de l’année de présidence vietnamienne du CPTPP en 2026, ainsi que pour son appui à l’organisation par le Canada de l’APEC en 2029, contribuant ainsi au succès commun et aux intérêts concrets de tous les membres.

Sur cette base, le ministre Le Manh Hung a proposé au Canada de poursuivre une coordination étroite avec le Vietnam et le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce dans les mécanismes de coopération bilatéraux et multilatéraux afin de créer de nouveaux moteurs favorisant le commerce et l’investissement dans les années à venir.

Les deux parties ont également évoqué l’avancement des négociations de l’Accord de libre-échange ASEAN-Canada (ACAFTA). Le ministre a souligné que le Vietnam appréciait les efforts déployés par les parties pour parvenir à un accord de principe sur la conclusion des négociations en 2026, tout en invitant le Canada à continuer de jouer un rôle positif et flexible afin de régler rapidement les questions encore en suspens, en vue d’un accord équilibré et mutuellement bénéfique.

Le ministre s’est par ailleurs déclaré convaincu que l’ACAFTA, une fois finalisé et signé, apportera un nouvel élan à la coopération économique, commerciale et d’investissement entre l’ASEAN et le Canada en général, ainsi qu’entre le Vietnam et le Canada en particulier.

Enfin, le ministre a proposé aux deux pays de renforcer leur soutien aux entreprises afin de tirer pleinement parti des engagements du CPTPP, de promouvoir les activités de promotion du commerce et de l’investissement et de créer des conditions plus favorables pour une intégration plus profonde des marchandises vietnamiennes dans les chaînes d’approvisionnement et les réseaux de distribution au Canada. -VNA/VI