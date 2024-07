Le Vietnam est bien placé pour s’orienter vers une société sans numéraire

Capture d'écran de l'article sur le fil de presse britannique Finextra.

De l’essor des portefeuilles électroniques au paiement par code QR et aux initiatives menées par le gouvernement en passant par les transferts pair-à-pair et les aiements transfrontaliers, plusieurs tendances émergentes façonnent le paysage des paiements numériques au Vietnam, a constaté le fil de presse britannique Finextra.

L’écosystème des paiements numériques du Vietnam connaît une transformation remarquable, portée par une population experte en technologie, des initiatives gouvernementales et des solutions financières innovantes, a-t-il noté dans un article paru le 3 juillet.

Au cours de la dernière décennie, le pays a connu une forte adoption du paiement numérique, faisant des transactions sans numéraire un mode de vie pour des millions de Vietnamiens.

L’une des tendances les plus significatives dans le paysage des paiements numériques au Vietnam est la croissance rapide des portefeuilles électroniques. Des acteurs de premier plan comme MoMo ont acquis une immense popularité.

Ces portefeuilles électroniques offrent une large gamme de services, allant du paiement de factures et des recharges mobiles aux achats en ligne et même aux services de voiturage.

Les consommateurs sont attirés par la commodité et la sécurité de ces portefeuilles numériques, accessibles via des applications mobiles. En conséquence, les transactions par portefeuille électronique ont augmenté, contribuant au déclin des transactions en espèces.

Les paiements par code QR sont devenus omniprésents au Vietnam. Il est largement utilisé dans les restaurants, les magasins de détail et même les vendeurs ambulants. Les codes QR ont rendu les paiements plus efficaces et sans contact, notamment dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Les clients apprécient la rapidité et la simplicité de réalisation des transactions avec un scan rapide.

Le gouvernement vietnamien a joué un rôle important dans la promotion des paiements numériques. Des initiatives telles que la Société nationale de paiement du Vietnam (NAPAS) ont joué un rôle déterminant dans la normalisation des systèmes de paiement et dans la facilitation de l’interopérabilité entre les différents prestataires de paiement.

Ces efforts visent à réduire la dépendance à l’égard des espèces physiques et à améliorer l’inclusion financière. Le gouvernement encourage également les entreprises à proposer à leurs clients des options de paiement sans numéraire.

Les plateformes de paiement pair-à-pair ont gagné en popularité auprès des consommateurs vietnamiens. Ces services permettent aux particuliers de transférer facilement de l’argent à leurs amis, à leur famille et même à des entreprises. Les transferts pair-à-pair sont utilisés à diverses fins, telles que le partage de factures, le partage de dépenses et l’envoi de fonds. La commodité de ces plateformes en a fait un choix privilégié pour toute une gamme de transactions financières.

Alors que le commerce international du Vietnam continue de croître, les services de paiement transfrontaliers sont devenus essentiels. Les sociétés fintech et les banques traditionnelles proposent des solutions permettant aux entreprises et aux particuliers d’envoyer et de recevoir de l’argent à l’international. Ces services sont non seulement pratiques mais également rentables, permettant aux entreprises vietnamiennes de s’engager plus facilement dans le commerce mondial.

Selon l’article, la révolution des paiements numériques au Vietnam est marquée par l’abandon des transactions en espèces au profit de méthodes de paiement numériques pratiques, sécurisées et efficaces. Les portefeuilles électroniques, les paiements par code QR, les cartes sans contact et les solutions fintech innovantes ont joué un rôle central dans la refonte du paysage des paiements du pays.

Avec le soutien du gouvernement et une population experte en technologie, le Vietnam est bien placé pour poursuivre son chemin vers une société sans numéraire, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités aux entreprises et aux consommateurs, a-t-il conclu. – VNA/VI