Le PM exhorte Hung Yên à devenir une province moderne d’ici 2030

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (centre) lors de la cérémonie de publication du plan directeur de la province de Hung Yên (Nord). Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté ce dimanche après-midi, 7 juillet, à la publication du plan directeur de la province de Hung Yên (Nord).

Cette province s’est fixé pour objectif de devenir, d’ici 2030, une province moderne faisant partie des plus riches et des développées du pays. Elle ambitionne également d’acquérir le statut de ville relevant du pouvoir central d’ici 2050, de devenir l’une des villes les plus agréables à vivre dans le delta du fleuve Rouge.

Le chef du gouvernement lui a recommandé de développer prioritairement ses secteurs des hautes technologies, des technologies numériques, de l’énergie sans pour autant délaisser l'industrie mécanique. Il a en outre mis l’accent sur le commerce, le tourisme, la logistique, les finances, la banque, l’information et la communication.

Enfin, en ce qui concerne l’agriculture, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité de suivre la direction de la production verte, d’appliquer des technologies avancées et de créer des chaînes de valeurs solides.

Le dirigeant a demandé à la province de continuer à garantir les droits et intérêts légaux et légitimes des entreprises et des investisseurs, de même que l'ordre et le bien-être social, de créer des conditions favorables permettant aux investisseurs et aux entreprises de faire des affaires de manière stable et de dialoguer régulièrement avec ces derniers pour régler leurs problèmes et répondre à leurs attentes.

À cette occasion, la province de Hung Yên a organisé une conférence de promotion de l'investissement. - VNA/VI