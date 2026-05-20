Le patrimoine vietnamien à l’honneur au cœur de Washington

L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, s'exprime au séminaire. Photo: VNA

Le Musée national d’art asiatique de la Smithsonian Institution (NMAA), à Washington aux États-Unis, a accueilli le 18 mai, un séminaire intitulé « Reframing Vietnam » (Recadrer le Vietnam). Cet événement était consacré aux infrastructures culturelles, à la conservation des œuvres d’art et au patrimoine vietnamien.

S’exprimant lors de la rencontre, l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, a remercié le NMAA pour ses efforts constants dans la recherche, la collecte et l’exposition d’objets d’art. Il a souligné que ce séminaire constituait une étape concrète vers la création d’un partenariat durable entre les institutions culturelles vietnamiennes et le musée américain, notamment dans les domaines de la recherche, de la formation et de l’organisation de futures expositions.

Du côté américain, Danielle Bennett, directrice adjointe du NMAA, a rappelé la mission de son établissement, qui est de favoriser les échanges culturels entre l'Asie et les États-Unis. Elle a exprimé le souhait du musée d'approfondir sa compréhension des arts vietnamiens et a affirmé sa volonté de travailler en étroite collaboration avec le Vietnam pour présenter ce patrimoine au public mondial.

L'événement a coïncidé avec le 136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh, rappelant sa vision sur l'importance de la culture, de l'éducation et de l'amitié internationale pour le développement du pays. Les discussions ont également évoqué les liens historiques entre le Président Ho Chi Minh et les artistes vietnamiens, notamment des figures majeures de l'art moderne comme le peintre Tran Van Can.

Le séminaire a été coordonné par le spécialiste de la conservation Do Bac Vu, avec la participation de représentants de fonds artistiques vietnamiens, notamment les fondations Phu Sa et Lan Tinh. Leur présence a permis d’apporter des perspectives variées sur la situation actuelle de la conservation, des archives et de la recherche artistique au Vietnam.

En conclusion, Daniela Mancini, représentante du NMAA, a réaffirmé que la durabilité et la coopération étaient au cœur des échanges, exprimant le souhait de poursuivre ce travail commun avec les partenaires vietnamiens dans la concervation et la valorisation du patrimoin. Ce séminaire devrait donner un nouvel élan aux relations entre les musées et les experts des deux pays, afin de rapprocher le Vietnam du public international. -VNA/VI