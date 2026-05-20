Le dirigeant To Lam appelle à lever les blocages pour libérer les ressources de développement

Le dirigeant To Lam s'exprime lors de la réunion. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a présidé le 20 mai une séance de travail avec la Commission centrale des politiques et des stratégies et plusieurs organes concernés sur l’évaluation des ressources de développement du pays, en lien avec l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres et la mise en place d’un nouveau modèle de croissance.



Dans sa conclusion, To Lam a affirmé que le Vietnam disposait aujourd’hui de bases solides pour entrer dans une nouvelle phase de développement. Selon lui, pour atteindre les objectifs fixés dans les documents du 14e Congrès national du Parti et le Plan quinquennal de développement socio-économique pour 2026-2030, il est nécessaire de transformer profondément l’organisation et l’exploitation des ressources de développement.



Le dirigeant vietnamien a souligné qu’une croissance durable ne pouvait pas reposer uniquement sur l’augmentation des investissements, l’expansion du crédit, l’exploitation foncière ou une main-d’œuvre à bas coût... Il a insisté sur la nécessité de renouveler la réflexion autour des ressources, qui doivent être créées, enrichies, connectées et valorisées.

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Le dirigeant To Lam s'exprime lors de la réunion. Photo : VNA



Selon lui, l’État ne doit pas seulement répartir les ressources, mais aussi créer un environnement favorable, ouvrir des espaces de développement et mobiliser les ressources de la société, du secteur privé, des données, du savoir et de la culture.



Il a demandé que l’évaluation des ressources permette de répondre à trois questions : quelles ressources constituent les principaux atouts du pays ; quelles ressources peuvent être mobilisées immédiatement ; et quelles ressources restent encore à l’état de potentiel, sans avoir été transformées en moteurs de développement.



To Lam a également insisté sur la nécessité de lever les blocages qui freinent actuellement l’utilisation des ressources. Il a demandé de recenser, classer et traiter définitivement les ressources encore inexploitées, afin qu’elles ne restent pas bloquées dans les procédures administratives, les litiges ou la crainte des responsabilités.



Concernant l’allocation des ressources, il a appelé à abandonner les approches dispersées et à privilégier l’efficacité, la productivité et l’impact socio-économique. L’investissement public doit jouer un rôle moteur pour les investissements privés, tandis que les investissements directs étrangers (IDE) doivent renforcer les liens avec les entreprises vietnamiennes.



Le secrétaire général et président de la République a également souligné que le nouveau modèle de croissance devait s’appuyer davantage sur la productivité, la science, la technologie, l’innovation, la transformation numérique et les données... Selon lui, le secteur privé constitue l’un des moteurs les plus importants de l’économie. Les entreprises publiques doivent se concentrer sur les secteurs clés et les infrastructures stratégiques, tout en jouant un rôle moteur dans les grands investissements. Pour les IDE, il faut passer d’une logique d’attraction quantitative à une approche fondée sur la qualité, la technologie et les liens avec les entreprises nationales.



To Lam a plaidé pour un cadre institutionnel plus ouvert et plus moderne, avec une simplification maximale des procédures administratives, une transition progressive du contrôle a priori vers le contrôle a posteriori, et un cadre juridique transparent, cohérent, stable et doté d’une vision à long terme.



Enfin, il a demandé à la Commission centrale des politiques et des stratégies de finaliser le rapport nécessaire afin de le soumettre au Bureau politique, en vue de l’adoption d’une nouvelle résolution destinée à remplacer la Résolution n°39-NQ/TW du 15 janvier 2019 du Bureau politique sur l’amélioration de la gestion, de l’exploitation, de l’utilisation et de la valorisation des ressources de l’économie dans les temps à venir. -VNA/VI