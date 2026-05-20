Le 136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh célébré dans divers pays

À l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890 –2026), les représentations vietnamiennes à travers le monde ont solennellement célébré la mémoire du père de la nation. Aux États-Unis, en Belgique, en France et en République tchèque, ces cérémonies ont mis en lumière l’actualité de son héritage politique et diplomatique, réaffirmé comme le ciment des relations bilatérales et du rayonnement international du pays.

L’ambassade du Vietnam aux États-Unis a organisé une cérémonie du souvenir à la « Maison du Vietnam » à Washington.

S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur du Vietnam aux Etats-Unis, Nguyên Quôc Dung a rappelé que la vision pionnière du Président Hô Chi Minh constituait la pierre angulaire de la doctrine diplomatique contemporaine du Vietnam, fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix et l'ouverture multilatérale. Il a souligné que le dirigeant historique avait jeté, dès le XXe siècle, les bases des relations entre le Vietnam et les États-Unis, transmutées aujourd'hui en un Partenariat stratégique global.

« Le rehaussement de nos relations bilatérales en 2023 représente un jalon historique. Il ne s'agit pas seulement d’un aboutissement diplomatique contemporain, mais de la concrétisation de la vision profonde du Président Hô Chi Minh, guidée par les principes de réconciliation, de tolérance et de solidarité.», a déclaré l’ambassadeur.

Une conférence thématique, enrichie par une liaison en visioconférence avec le ministère des Affaires étrangères à Hanoï, s’est tenue en Belgique à l’occasion de cet anniversaire. Le professeur Dinh Xuân Dung a présenté depuis Hanoï les fondements de la pensée diplomatique de Hô Chi Minh, centrée sur l’intérêt national supérieur, le respect mutuel des souverainetés et l’axiome stratégique « Dĩ bất biến, ứng vạn biến » (ferme sur les objectifs, souplesse dans les stratégies et les tactiques).

L'ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyên Van Thao a souligné le rôle de chaque ressortissant à l'étranger comme un « ambassadeur de l'image nationale » auprès de l'Union européenne (UE). Il a par ailleurs évoqué les évolutions positives des relations entre le Vietnam, l’UE, la Belgique et le Luxembourg, soulignant notamment le développement du partenariat stratégique entre le Vietnam et le Luxembourg dans le domaine de la finance verte.

À Montreuil, l’ambassade du Vietnam en France et la municipalité ont organisé un dépôt de fleurs devant le buste du Président Hô Chi Minh au parc Montreau, suivi d’une visite de l’« Espace Hô Chi Minh » au Musée d’histoire vivante.

À Montreuil, l’ambassade du Vietnam en France et la municipalité ont organisé un dépôt de fleurs devant le buste du Président Hô Chi Minh au parc Montreau. Photo: VNA

Taylan Coskun, membre du Bureau politique du Parti communiste français (PCF) et conseiller municipal de Montreuil, a souligné que cet hommage perpétuait la solidarité historique entre les mouvements progressistes français et la lutte pour l'indépendance du Vietnam. Il a salué les réformes structurelles menées par le Vietnam en 2026, notamment la rationalisation institutionnelle, la modernisation du cadre juridique et la lutte contre la corruption.

Il a qualifié les grands projets de coopération bilatérale, comme le développement ferroviaire et le projet de ligne à grande vitesse Nord-Sud, de preuves tangibles d’un Vietnam souverain et intégré au monde.

L'ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, a rappelé que l'année 2026 revêtait une importance particulière, marquant le 115e anniversaire de la première arrivée de Hô Chi Minh en France et le 80e anniversaire de sa visite officielle en 1946 en qualité de chef d'État.

En République tchèque, l’ambassadeur Duong Hoai Nam, aux côtés de Hoang Dinh Thang, président de l’Union des associations vietnamiennes en Europe, et de représentants locaux, s’est recueilli devant la stèle commémorative de Chrastava. Ce lieu historique rappelle la visite du Président Hô Chi Minh le 20 juillet 1957 auprès des enfants vietnamiens venus y étudier.

Le maire de la ville, Michael Canov, a salué l’intégration exemplaire et la contribution socio-économique de la communauté vietnamienne à la vie locale, s’engageant à poursuivre le soutien de la municipalité à la préservation de ce site mémoriel, symbole durable de l’amitié tchéco-vietnamienne.-VNA/VI