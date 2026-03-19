Lancement prochain des travaux de la ligne ferroviaire à grande vitesse Hanoï - Quang Ninh

Une simulation du trafic ferroviaire. Photo : Journal Quang Ninh en ligne

Selon le plan n°115/KH-UBND de la province de Quang Ninh, les travaux de la ligne ferroviaire à grande vitesse Hanoï – Quang Ninh seront officiellement lancés le 12 avril 2026. La cérémonie se tiendra sur le site de la future gare de Ha Long Xanh, à cheval sur les quartiers de Tuan Chau et Viet Hung. Ce projet d’infrastructure interrégionale revêt une importance stratégique majeure pour le développement socio-économique de la région.



Le Comité populaire provincial exige une organisation à la fois solennelle, sûre et efficace, reposant sur une coordination étroite entre l’investisseur - la Société par actions d’investissement et de développement ferroviaire à grande vitesse Vinspeed - et les autorités concernées.



Le projet prévoit la construction d’une ligne à double voie, à écartement standard de 1 435 mm, sur une longueur de 120 km, avec une vitesse de conception pouvant atteindre 350 km/h. Le tracé reliera Hanoï à Quang Ninh en passant par Bac Ninh et Hai Phong, depuis la gare de Co Loa jusqu’au parc public de Tuan Chau.



Le réseau comprendra cinq gares (Co Loa, Gia Binh, Ninh Xa, Yen Tu, Ha Long Xanh) et un dépôt technique. Le tronçon situé à Quang Ninh, long de 39,325 km, desservira notamment les quartiers de Mao Khe, Hoang Que, Yen Tu, Uong Bi, Dong Mai, Ha An et Tuan Chau.



Réalisé sous forme de partenariat public-privé (PPP), le projet représente un investissement total de 147 370 milliards de dôngs (environ 5,8 milliards de dollars), hors coûts de libération foncière estimés à 10 270 milliards de dôngs, pris en charge par l’État. La mise en service est prévue à l’horizon 2028.



Au-delà de sa dimension technique, ce lancement s’inscrit dans la dynamique du succès des élections législatives de la XVIe législature et des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031. Il concrétise également l’ambition de Quang Ninh de faire de 2026 une année charnière, placée sous le signe du renforcement de la connectivité régionale et de la modernisation des infrastructures.- VNA/VI