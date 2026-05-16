Lancement du voyage « J’aime ma patrie » 2026

Nguyen Tuong Lam, secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et président de la Fédération de la jeunesse vietnamienne. Photo: Nhân Dân

Le voyage « J’aime ma patrie » 2026 et la campagne de communication marquant le 70e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Fédération de la jeunesse vietnamienne (15 octobre 1956) se dérouleront de mai à octobre, a annoncé la Fédération lors d’une conférence de presse le 14 mai.​

Cette initiative nationale combine éducation aux traditions, activités pratiques et communication numérique.

S’exprimant lors de l’événement, Nguyen Tuong Lam, secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et président de la Fédération de la jeunesse vietnamienne, a précisé que 2026 marquait une étape importante pour la fédération, qui célèbre son 70e anniversaire. Les activités de cette année sont conçues pour placer la jeunesse au centre, le cyberespace comme plateforme principale et les actions positives comme mesure de leur impact.

​L’un des points forts du programme est le voyage « J’aime ma patrie », composé de sept étapes reliant des sites historiques, culturels et révolutionnaires à travers le pays. Le voyage débutera à Nghe An le 16 mai, avant de se poursuivre à Hue, à la tour du Drapeau de Tuyen Quang – Lung Cu, à Dien Bien, à Khanh Hoa, à Ca Mau et à Hô Chi Minh-Ville, pour s’achever à Hanoï en octobre. Les destinations choisies correspondent à d’importants sites historiques et symboliques de souveraineté nationale.

​Au-delà des activités immersives, le programme vise à sensibiliser les jeunes à l'histoire nationale, à la valeur de la paix et à la responsabilité civique.

Dans ce cadre, le Comité central de la Fédération de la jeunesse vietnamienne lancera une campagne d’émulation de 70 jours pour célébrer l’anniversaire de l’organisation, organisera un marathon à Dien Bien, mettra en œuvre la campagne « 15 jours de bonnes actions pour la patrie » et produira un court-métrage. Un concours sur le thème « J’aime ma patrie » sera également organisé, accompagné de diverses activités de communication numérique.

​La Fédération organisera notamment un concours de composition de chansons assisté par intelligence artificielle sur le thème « J’aime ma patrie », ainsi qu’un concours de reprises et de remixes de l’hymne « Len dang », ouvert aux jeunes Vietnamiens âgés de 16 à 35 ans, au Vietnam comme à l’étranger. Ces initiatives visent à encourager l’usage des technologies numériques et de l’intelligence artificielle dans les domaines culturels, artistiques et de communication.

Parallèlement aux activités hors ligne, la campagne de communication « J'aime ma patrie » sera déployée massivement sur des plateformes telles que Facebook, TikTok, YouTube et Instagram, à l'aide de hashtags officiels comme #ToiYeuToQuocToi, #TYTQT, #TuhaoTNVN, #ProudVietNam et #70NamHoiLHTNVN.

Outre les activités en ligne, les antennes de la Fédération de la jeunesse vietnamienne organiseront dans tout le pays des cérémonies de levée du drapeau et d’offrande d’encens sur des sites historiques, des actions de gratitude, des visites aux mères vietnamiennes héroïques, aux familles bénéficiaires de politiques publiques et aux vétérans blessés, ainsi que des programmes d’aide sociale, des voyages sur les traces de leurs racines et des échanges avec des témoins de l’histoire.

Le Comité central a également annoncé une série d’événements majeurs pour la semaine anniversaire, du 9 au 11 octobre à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, comprenant une cérémonie commémorative nationale, l’exposition photo « 70 ans de la Fédération de la jeunesse vietnamienne – Jalons et développement », un programme honorant les jeunes exemplaires, le Festival de la jeunesse 2026 et le festival national « Jeunesse créative ». -VNA/VI