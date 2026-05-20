La destination Vietnam "séduit" les visiteurs internationaux au Salon du tourisme d’Algérie

Des visiteurs au stand vietnamien au Salon du tourisme d’Algérie. Photo : VNA

Le Salon international du tourisme et des voyages d'Algérie (SITEV 2026) se déroule du 18 au 21 mai au Palais des expositions SAFEX à Alger, avec la participation d’environ 450 entreprises et organisations issues de 41 pays.



L'ambassade du Vietnam en Algérie, en collaboration avec deux grandes agences de voyages vietnamiennes, Saigontourist et Vietravel, y tient un stand consacré à la promotion des circuits touristiques au Vietnam, suscitant un vif intérêt parmi les visiteurs internationaux.



Outre les brochures présentant les produits touristiques de Saigontourist et de Vietravel, l’espace d’exposition vietnamien met en valeur de nombreuses photographies grand format illustrant des sites emblématiques tels que le lac Lac Hoan Kiem, le complexe paysager de Trang An, le parc national de Phong Nha-Ke Bang, la vieille ville de Hoi An, la cascade de Ban Gioc et les rizières en terrasses de Mu Cang Chai. Le personnel de l’ambassade renseigne les visiteurs sur les procédures de demande de visa pour le Vietnam et fournit également des informations utiles aux partenaires étrangers. Les visiteurs du stand vietnamien ont par ailleurs l’occasion de déguster du café et du thé vietnamiens.



Placée sous le thème "Algérie, tourisme authentique et développement durable", l’édition de cette année reflète la volonté du gouvernement algérien de promouvoir le tourisme pour en faire un nouveau pilier économique, au-delà du secteur de l'énergie.



Selon le ministère algérien du Tourisme et de l'Artisanat, le SITEV 2026 réunit de nombreuses agences de voyages, des groupes hôteliers, des compagnies aériennes, des institutions financières et des agences de promotion des investissements. Environ 50 start-ups spécialisées dans les services numériques et le tourisme intelligent sont également présentes.



Le SITEV 2026 est considéré comme le plus grand événement touristique de l'année en Algérie. Parallèlement aux activités de promotion des destinations, des services d'hébergement et des nouvelles tendances de l'industrie, le salon organise des forums de mise en relation d’affaires, des séminaires spécialisés et des programmes de connexion d'investissement entre les entreprises algériennes et les partenaires internationaux. L'un des points d'orgue de l'événement est l’espace dédié à l'artisanat et aux produits traditionnels algériens, notamment ceux du désert du Sahara, afin de valoriser le patrimoine culturel et de stimuler le tourisme intérieur.



Les autorités algériennes espèrent que ce salon contribuera à dynamiser la saison touristique estivale 2026, à augmenter le nombre de visiteurs internationaux et à renforcer l'image de l'Algérie en tant que destination émergente dans la région de l'Afrique du Nord et de la Méditerranée.- VNA/VI