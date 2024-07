Hanoi va passer au vert avec des bus électriques d’ici à 2035

Un bus Vinbus desservant la ligne Long Biên-Bo Hô-Vinhomes Smart City. Photo : VNA

Hanoi franchit une étape importante vers un avenir plus durable pour son système de transports publics, avec l’approbation le 4 juillet par son Conseil population municipal du 16e mandat d’un plan visant à atteindre une flotte de bus à zéro émission d’ici à 2035 via l’élimination progressive des véhicules diesel en faveur des bus électriques.

Entre 2026 et 2030, Hanoi vise un mélange de bus électriques (50%) et de bus alimentés par des carburants plus propres comme le gaz naturel liquéfié ou le gaz naturel comprimé (50%). L’investissement financier estimé pour cette transition est de 43.000 milliards de dôngs (1,79 milliard de dollars).



Le plan donne la priorité à l’électrification des bus circulant dans les zones urbaines centrales (au sein du périphérique 4). De plus, de nouvelles lignes de bus seront conçues en mettant l’accent sur l’utilisation de véhicules électriques et à énergie verte.



D’ici 2030, une partie importante (70 à 90%) du parc de bus diesel existant sera remplacée par des bus à énergie propre.



Entre 2031 et 2035, tous les bus circulant dans la ville deviendront électriques, ce qui permettra d’avoir une flotte de bus zéro émission pour la ville. – VNA/VI