De plus en plus d'étudiants de Can Tho choisissent la France pour étudier à l'étranger

Panorama du forum. Photo: VNA

L'Union des organisations d'amitié de la ville de Can Tho en collaboration avec Campus France Vietnam (le service officiel de l'Ambassade de France au Vietnam), l'Union des étudiants vietnamiens en France (UEVF) et l'Université de Can Tho ont organisé, le 7 juillet, un forum sur les études en France.

Ce forum visait à concrétiser les engagements de coopération dans le domaine de l'éducation entre le Vietnam et la France, en augmentant le nombre d'étudiants vietnamiens choisissant la France comme destination d'études.

Lors du forum, des experts et anciens étudiants vietnamiens en France ont répondu à des questions concernant les études à l'étranger. En outre, ce forum a également évoqué de nouveaux changements qui contribuent à simplifier les procédures administratives en France, comme la demande de visa en ligne, l'inscription à l'assurance française, les frais de scolarité...

S'exprimant lors du forum, Florent Menard, directeur de Campus France Vietnam a déclaré que la France se classe actuellement au septième rang mondial en termes de nombre d'étudiants internationaux et est la première destination pour les étudiants non anglophones.

Actuellement, plus de 6 000 étudiants vietnamiens suivent un cursus en France, dont de nombreux originaires des provinces du delta du Mékong notamment Can Tho, a-t-il fait savoir.

Florent Ménard s'est engagé à favoriser les activités de connectivité et de soutien en faveur des étudiants vietnamiens souhaitant faire des études ou travailler en France. -VNA/VI