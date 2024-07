Da Nang enregistre une croissance impressionnante du nombre de touristes en six mois

Le nombre de visiteurs internationaux à Da Nang au premier semestre connaît une croissance remarquable, dépassant même les chiffres de 2019 à la même période. Photo: VNA



Au premier semestre 2024, le nombre de visiteurs internationaux à Da Nang a connu une croissance remarquable, dépassant même les chiffres de 2019 à la même période, soit avant le COVID-19.

Cependant, le Département du Tourisme de Da Nang a souligné une diminution de la durée moyenne du séjour et une tendance pour les touristes internationaux à réduire leurs dépenses.

Selon l’Office des statistiques de Da Nang, au cours des six premiers mois de 2024, le PIBR de la ville devrait augmenter de 5%, dont le secteur des services a connu une hausse de 5,99%, le principal contributeur à la croissance du PIBR avec 4,17 points de pourcentage.

Si le nombre de touristes a atteint environ 5,1 millions, la durée moyenne du séjour a diminué. En moyenne, les touristes passant la nuit restent seulement 1,38 jours par visite, avec 1,45 jours pour les visiteurs internationaux et 1,31 jours pour les visiteurs nationaux.

Les touristes ont tendance à changer de destination. Par exemple, les Sud-coréens se dirigent vers Hue, Hoi An et Nha Trang. Ils cherchent à découvrir plusieurs destinations et à expérimenter divers services et options d'hébergement.

Avec l'adoption par l'Assemblée nationale de la résolution sur le pilotage de certains mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de Da Nang, l'industrie touristique de la ville espère que cette résolution attirera de nombreux investisseurs dans les secteurs du commerce et des services, notamment du tourisme.

Lors d’une conférence de presse sur les principales données socio-économiques des six premiers mois, Tran Van Vu, directeur de l’Office des statistiques de Da Nang, a souligné que Da Nang devrait concentrer ses ressources sur le développement de nouveaux produits touristiques pour améliorer sa compétitivité et attirer plus de touristes. La ville devrait aussi accélérer l'ouverture de vols internationaux directs vers Da Nang, développer les possibilités pour les touristes d'arriver par voie maritime et routière, et promouvoir le tourisme expérientiel en train. -VNA/VI