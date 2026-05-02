Virements instantanés suspendus au-delà de 500 millions de dôngs

La Banque maritime commerciale par actions du Vietnam (MSB) a annoncé la suspension, à compter du 1er mai, du traitement des virements instantanés 24h/24 et 7j/7 pour les transactions supérieures à 500 millions de dongs (20 000 dollars). Ces paiements seront désormais traités selon la procédure standard, qui prend au moins quatre heures ou jusqu’au prochain jour ouvrable.

Un client effectue des transactions via l'application VCB Digibank. (Photo : VNA).



Concrètement, tous les virements dépassant ce seuil seront automatiquement acheminés par la voie de compensation habituelle, a précisé la banque dans un communiqué. Les transactions initiées après 15h55 seront traitées le jour ouvrable suivant.



La MSB a indiqué que cette mesure est conforme à la réglementation de la Banque d’État du Vietnam relative aux services de paiement et vise à renforcer la sécurité du système.



Auparavant, les banques pouvaient fractionner les virements instantanés de montants importants en plusieurs transactions inférieures à 500 millions de VND afin de garantir leur traitement immédiat via le système national de compensation géré par la Société nationale des paiements du Vietnam.



D'autres banques, dont Eximbank Vietnam, TPBank et VPBank, ont également annoncé des mesures similaires.



Ces changements font suite à une circulaire modifiée relative aux services de paiement intermédiaires, applicable à compter de novembre 2025, qui plafonne à 500 millions de dongs les transactions traitées par le système de compensation électronique de la banque centrale. Les transactions dépassant ce plafond doivent être traitées par les voies classiques, ce qui entraîne des délais de traitement plus longs. - VNA/VI