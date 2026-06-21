Vietnam Cuisine Day 2026 : les saveurs vietnamiennes séduisent le public sud-africain

Des invités lors de l'événement. Photo: VNA

Au cœur de l’hiver austral, l’ambassade du Vietnam en Afrique du Sud a organisé, le 19 juin à Pretoria, la journée gastronomique « Vietnam Cuisine Day 2026 ». Réunissant plus d’une centaine d’invités, l’événement a offert une immersion dans la richesse culturelle du Vietnam à travers l’un de ses symboles les plus emblématiques : sa gastronomie.

Au-delà d’une simple dégustation, cette manifestation a été conçue comme une véritable vitrine de l’identité vietnamienne. Si des spécialités telles que le phở ou les nems sont déjà largement connues du public international, les organisateurs ont souhaité présenter un panorama plus complet des traditions culinaires vietnamiennes, révélant la richesse et la diversité des saveurs qui caractérisent les différentes régions du pays.

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud, Hoang Sy Cuong, a souligné le rôle de la gastronomie comme vecteur de dialogue et de rapprochement entre les peuples.

L’ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud, Hoang Sy Cuong s'exprime lors de l'ouverture. Photo: VNA

Évoquant la célèbre formule vietnamienne « As-tu déjà mangé du riz ? », utilisée depuis des générations comme marque d’attention et de bienveillance, il a rappelé que le partage des repas occupe une place centrale dans la culture vietnamienne et constitue un élément fondamental des relations familiales et sociales.

Le succès de la manifestation a reposé sur la mobilisation de l’ensemble de la communauté vietnamienne présente en Afrique du Sud. Les diplomates, les personnels des représentations vietnamiennes, les membres du Bureau de l’attaché de défense, du Service commercial, de l’Agence vietnamienne d’information ainsi que de nombreux Vietnamiens résidant dans le pays ont participé à la préparation des plats proposés aux invités.

Une attention particulière a été accordée à la diversité de l’offre culinaire afin de répondre aux habitudes alimentaires et aux convictions religieuses des participants. Des plats traditionnels à base de viande aux spécialités végétariennes, chaque préparation a été pensée pour permettre à chacun de découvrir la cuisine vietnamienne dans un esprit d’ouverture, de partage et de convivialité.

Les visiteurs ont ainsi été invités à entreprendre un véritable voyage gastronomique à travers les trois grandes régions du Vietnam. Les saveurs délicates du Nord, les traditions culinaires raffinées du Centre et les recettes généreuses du Sud ont été mises à l’honneur à travers une sélection représentative de spécialités emblématiques.

Parmi les mets les plus appréciés figuraient le phở au bœuf et au poulet, le célèbre chả cá Lã Vọng, les gâteaux traditionnels du Centre du Vietnam tels que les bánh bột lọc et bánh ram ít, ainsi que des spécialités de rue emblématiques comme les bánh cuốn et les bánh mì. Chaque plat racontait une histoire et reflétait l’hospitalité ainsi que la richesse culturelle du peuple vietnamien.

L’enthousiasme des participants a confirmé le succès de cette initiative. Roschelle Botes, invitée sud-africaine, a confié n’avoir encore jamais visité le Vietnam ni découvert sa gastronomie. Elle s’est dite particulièrement impressionnée par les saveurs du phở ainsi que par l’accueil chaleureux réservé aux convives, estimant avoir approché, à travers cette expérience, une facette authentique de la culture vietnamienne.

Même constat du côté d’Andrea Kuhn, représentante du ministère sud-africain des Relations internationales et de la Coopération, qui a salué l’originalité de la manifestation.

Selon elle, le fait de pouvoir découvrir les plats grâce aux explications de ceux qui les avaient préparés a rendu l’expérience particulièrement enrichissante.

Elle a également souligné que la forte affluence enregistrée lors de l’événement illustrait l’intérêt croissant du public sud-africain pour la gastronomie vietnamienne.

Le phở au bœuf et au poulet est un des mets les plus appréciés. Photo: VNA

À travers cette édition de Vietnam Cuisine Day 2026, le Vietnam a une nouvelle fois démontré la capacité de sa culture culinaire à rapprocher les peuples et à promouvoir une image de pays accueillant, raffiné et riche de traditions.

Au-delà de sa dimension gastronomique, l’événement s’est affirmé comme un outil efficace de diplomatie culturelle, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle et les relations d’amitié entre le Vietnam et l’Afrique du Sud. La cuisine vietnamienne y est apparue comme un véritable langage universel, capable de créer des passerelles durables entre les cultures et les peuples./.