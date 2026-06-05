La salade de fleurs de ban, trésor culinaire du Nord-Ouest vietnamien

05/06/2026

Depuis des générations, la salade de fleurs de ban est un plat traditionnel incontournable de l'ethnie thaï de la province de Dien Bien. Autrefois réservée aux repas familiaux, elle figure aujourd'hui à la carte de nombreux restaurants. Spécialité emblématique de la cuisine du Nord-Ouest vietnamien, elle séduit des visiteurs venus du monde entier.

Les fleurs de ban ne sont pas seulement magnifiques ; elles éveillent aussi de doux souvenirs grâce aux saveurs délicatement sucrées et gourmandes de cette salade colorée.

Les fleurs de ban sont depuis longtemps un symbole des montagnes et des forêts de Dien Bien, profondément ancré dans la culture et la spiritualité des habitants. À chaque saison de floraison, les villages s'animent : les habitants, paniers à la main, partent cueillir les fleurs pour préparer divers plats ou les vendre sur les marchés, ce qui leur procure un revenu d'appoint.

Lorsque les fleurs de ban éclosent et animent Dien Bien d'un manteau blanc, c'est aussi la saison de cette salade unique préparée avec de jeunes pousses de bambou sauvage.

Selon Mme Quang Thi Hinh, une habitante thaï du village de Ten B, dans le district de Muong Thanh (province de Dien Bien), les fleurs de ban fraîchement cueillies sont conditionnées dans de petits sachets destinés à la vente. Cette fleur modeste permet de préparer de nombreux mets savoureux, parmi lesquels la salade de fleurs de ban est particulièrement appréciée pour sa fraîcheur, sa richesse gustative et sa simplicité de préparation.

Pour réaliser une authentique salade de fleurs de ban, il est essentiel d'associer harmonieusement plusieurs ingrédients : fleurs de ban, pousses de bambou amer, feuilles de la chat ( jeunes pousses d'une plante sauvage), cacahuètes, ail, piments et galanga. Les fleurs sont d'abord cueillies, puis débarrassées de leurs étamines avant d'être soigneusement lavées, blanchies à l'eau chaude et égouttées. Les pousses de bambou, généralement issues du bambou nua ou d'autres variétés amères, sont bouillies jusqu'à complète cuisson, puis finement hachées. Elles apportent au plat une texture tendre ainsi qu'une légère amertume caractéristique.

Les ingrédients de la salade de fleurs de ban sont composés de légumes frais et de pousses de bambou, des spécialités culinaires typiques de la région de Dien Bien.

L'étape la plus importante réside dans l'assaisonnement. Tous les ingrédients sont soigneusement mélangés avec une préparation à base d'ail, de citron, de piments, de coriandre longue, de mắc khén (épice typique des régions montagneuses du Nord-Ouest) et de galanga finement pilé. Après une vingtaine de minutes de macération, la salade est prête et dégage un parfum évocateur des montagnes et des forêts de Dien Bien.

L'harmonie des saveurs - à la fois riches, légèrement amères et relevées - ainsi que son arôme unique confèrent à cette salade de fleurs de ban un charme incomparable. Profondément enraciné dans la culture culinaire de Dien Bien, ce plat laisse un souvenir impérissable à tous ceux qui ont l'occasion de le déguster. La salade de fleurs de ban témoigne du savoir-faire et de la minutie des femmes de l'ethnie thaï de la province de Dien Bien. Adresse conseillée pour déguster ce plat : Village de Ten B, quartier de Muong Thanh, province de Dien Bien Téléphone : +84 392 300 354

Texte: Ngân Ha - Photos : Tat Son, Tran Thanh Giang Traduction: Diêu Vân