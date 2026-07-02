Le Vietnam salué par le magazine français Biba pour la richesse de sa gastronomie

Le magazine féminin français Biba a récemment présenté le Vietnam comme l'une des destinations les plus attrayantes pour les voyageurs français, saluant également la richesse et la finesse de la cuisine du pays.



Dans un article consacré aux plats "incontournables" à découvrir au Vietnam, le magazine rappelle, en citant la plateforme de voyage Trip.com, que le Vietnam est le troisième pays figurant sur la "wishlist" des voyageurs français, derrière le Japon et la Thaïlande. Selon Biba, outre ses paysages exceptionnels, le pays séduit par une gastronomie mondialement reconnue, délicate et saine.



Le magazine met notamment à l'honneur le café aux œufs, spécialité emblématique de Hanoï. "Ce café surmonté d'une mousse crémeuse à base d'œuf se savoure au bord de la célèbre rue du train", écrit-il, soulignant que le passage du train à quelques centimètres des visiteurs fait de cette dégustation une expérience unique. Le magazine réserve une mention particulière au bun cha de Hanoï, devenu mondialement célèbre après le dîner de Barack Obama au restaurant Bún Chả Hương Liên en 2016. L'établissement sert toujours le "Combo Obama", composé de bun cha, de nems et d'une bière locale. Biba décrit ce plat, à base de porc grillé caramélisé, de vermicelles de riz, d'herbes fraîches et de sauce nuoc mam, comme "un plat d'une simplicité redoutable", allant jusqu'à le qualifier de "probablement notre préféré du voyage".

Photo: Nguyên Luân/VI





Le magazine recommande également le pho cuôn de Hanoï, une spécialité composée de bœuf sauté, d'herbes fraîches et de crudités, enveloppés dans une fine feuille de pâte de riz et servis avec une sauce nuoc-mam. Biba décrit ce plat comme "léger, parfumé et terriblement addictif", allant jusqu'à écrire qu'après l'avoir dégusté, les auteurs ont envisagé d'ouvrir à Paris une échoppe spécialisée dans le pho cuôn. Le magazine salue aussi le banh cuôn, ces fines galettes de riz farcies au porc et aux champignons, servies chaudes avec des herbes et un filet de nuoc mam. Selon Biba, elles incarnent parfaitement la cuisine vietnamienne : légère, fraîche et ultra précise.



Quittant Hanoï, l'exploration culinaire se poursuit à Ninh Binh avec les brochettes de chèvre des montagnes accompagnées de riz croustillant, une spécialité rustique mais toujours parfaitement

maîtrisée, particulièrement appréciée au milieu des paysages karstiques emblématiques de la région.



Dans leur périple, les auteurs ont également embarqué pour une croisière dans la baie d'Ha Long, où ils ont dégusté des fruits de mer et des poissons frais, visité la grotte de Thien Canh Son et découvert la pêche façon locale de nuit avec les habitants locaux.



Le magazine conclut sa sélection avec le bun bo Huê, qu'il décrit comme plus relevé que le pho. Les auteurs expliquent avoir découvert ce bouillon emblématique de Huê après un atelier de préparation de nems chez l'habitant, dans une ambiance conviviale qui, selon eux, donne tout son sens au repas.



Selon Biba, la diversité régionale, la fraîcheur des produits et le raffinement des préparations font de la cuisine vietnamienne une expérience marquante pour les visiteurs internationaux, bien au-delà du pho et des nems auxquels elle est souvent réduite. -VNA/VI