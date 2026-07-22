Soupe de nouilles Nam Vang

22/07/2026

La cuisine est depuis toujours un symbole de l'esprit d'ouverture et d'intégration de Hô Chi Minh-Ville, la plus grande métropole du Vietnam. La soupe de nouilles Nam Vang illustre parfaitement les échanges culturels qui ont façonné la riche identité culinaire de la ville.

Savourer une soupe de nouilles Nam Vang est une véritable expérience gastronomique, née de la rencontre des traditions culinaires vietnamienne, chinoise et cambodgienne.

Originaire de Phnom Penh (Nam Vang en vietnamien) et influencée par les traditions culinaires chinoises et cambodgiennes, cette spécialité a été adaptée et enrichie par les Vietnamiens. Elle est aujourd'hui devenue un incontournable de la gastronomie du Sud du Vietnam, en particulier à Hô Chi Minh-Ville. La particularité de ce plat réside dans son bouillon limpide, délicatement sucré, longuement mijoté à partir d'os de porc, de crevettes séchées et de calamars séchés. Les nouilles de riz, à la fois fermes et souples, sont accompagnées de porc haché, de fines tranches de porc, de foie de porc, d'œufs de caille et de crevettes, offrant un équilibre de saveurs riche sans être lourd.

Les garnitures – germes de soja, laitue, feuilles de chrysanthème comestible (tần ô), citron vert et piments frais – apportent fraîcheur et équilibre, caractéristiques de la cuisine vietnamienne.

Le bouillon clair, servi avec un os de porc et de l'ail frit doré, dégage un parfum particulièrement appétissant.

La soupe de nouilles Nam Vang se déguste de deux façons : en version traditionnelle, avec son bouillon, ou en version sèche, les nouilles étant nappées d'une sauce savoureuse et accompagnées d'un bol de bouillon servi à part. Qu'elle soit proposée dans une échoppe populaire ou dans un restaurant plus raffiné, elle séduit par sa saveur unique. Aujourd'hui, la soupe de nouilles Nam Vang fait partie du quotidien des habitants de Hô Chi Minh-Ville et constitue une expérience gastronomique recherchée par les visiteurs étrangers découvrant le Vietnam./.

Deux façons de déguster la soupe de nouilles Nam Vang La soupe de nouilles Nam Vang se savoure soit en version traditionnelle, servie dans un bouillon clair et parfumé, soit en version sèche, où les nouilles sont mélangées à une sauce savoureuse et accompagnées d'un bol de bouillon servi séparément.



La richesse des ingrédients et l'équilibre des saveurs font de la soupe de nouilles Nam Vang l'une des spécialités les plus représentatives de la cuisine du Sud du Vietnam.

Réalisé par Nguyên Luân/VI



