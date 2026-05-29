Lancement du Festival de la gastronomie végétarienne de Huê 2026

Dans le cadre des célébrations du 2570e anniversaire de la naissance du Bouddha (Vesak) et du Festival de Huê 2026, le comité d’organisation, en coordination avec le Conseil du Sangha de l’Église bouddhique du Vietnam de la ville de Huê, a officiellement inauguré le 28 mai le Festival de la gastronomie végétarienne 2026.

Les plats végétariens proposés au Festival de Hué devraient attirer plus de 5 000 visiteurs. Photo: vtcnews.vn

L’événement se tient dans la rue piétonne Nguyên Dinh Chiêu, dans le quartier de Thuân Hoa, ville de Huê.

Tran Huu Thuy Giang, vice-président du Comité populaire municipal de Huê, a souligné que cette troisième édition du festival prenait une ampleur croissante, avec la participation de nombreux hôtels, restaurants et pagodes. Selon lui, l’événement contribue à renforcer les liens communautaires dans un esprit de partage et de bienveillance, tout en enrichissant les activités culturelles et touristiques de la ville.

Il a indiqué que la ville accordait une grande importance aux activités culturelles porteuses de valeurs communautaires, contribuant à promouvoir l’image de Huê comme cité patrimoniale, ville de festivals, verte, accueillante et humaine. Il a également salué le rôle du Conseil du Sangha de l’Église bouddhique du Vietnam de la ville de Huê dans la promotion de l’esprit de solidarité et du soutien aux personnes défavorisées.

Cours de calligraphie gratuit à la pagode Hai Van, Ho Chi Minh-Ville. (Photo : Shangha bouddhiste du Vietnam)

Se déroulant les 28 et 29 mai, ce festival vise à honorer l'excellence de la cuisine végétarienne traditionnelle de Huê tout en promouvant un mode de vie sain, écologique et empreint de compassion. L'événement propose 56 stands présentant une centaine de plats végétariens élaborés par des établissements locaux et extérieurs à la ville, avec une fréquentation attendue de plus de 5 000 visiteurs.

Au-delà de sa dimension festive, cette initiative constitue l’un des temps forts culturels et touristiques du Festival de Huê 2026. Elle contribue à promouvoir la marque "Huê - capitale de la gastronomie", tout en mettant en valeur des valeurs traditionnelles associées à un mode de vie tourné vers le bien-être, l’harmonie avec la nature et la communauté.-VNA/VI

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