Saigon déroule le tapis rouge à son rouleau de printemps

10/05/2026

Dans la vaste galaxie culinaire de l’Asie du Sud-Est, où les épices orchestrent les saveurs, le rouleau de printemps saïgonnais s’impose comme un ambassadeur de finesse et d’équilibre. Il ne cherche ni la puissance du feu ni l’excès de matières grasses : sa force réside dans la légèreté et la transparence.

Rouleaux de printemps de Saïgon : un chef-d’œuvre culinaire rafraîchissant, alliance subtile d’ingrédients frais, accompagné de deux sauces emblématiques — une sauce onctueuse aux cacahuètes et une sauce de poisson fermentée savoureuse. Photo: Nguyên Luân/VI

Aucune cuisson sophistiquée, aucun excès de matière grasse : le rouleau de printemps de Ho Chi Minh-Ville se présente comme un hommage direct aux produits de la nature. Dans sa fine enveloppe translucide de galette de riz, il révèle sans artifice ses ingrédients essentiels : le rose vif des crevettes cuites, le blanc nacré de la poitrine de porc fondante, les éclats verts de la ciboulette et des herbes aromatiques tropicales. Un tableau vivant, à l’image des marchés du delta du Mékong. Mais la véritable richesse de ce mets ne se limite pas à sa simplicité apparente. Tout se joue dans l’accompagnement, véritable âme de la gastronomie vietnamienne. Deux traditions principales se distinguent. D’un côté, une sauce à base de pâte de haricots fermentés et de beurre de cacahuète, onctueuse et généreuse, relevée de pickles et d’une pointe de piment. Une option douce et ronde, appréciée des palais en quête de réconfort.

Manger un rouleau de printemps à Saigon, ce n’est pas seulement se nourrir. C’est adopter un rythme, celui d’une pause légère au cœur de la chaleur tropicale. Entre fraîcheur des légumes, douceur des protéines et croquant des herbes, le tout lié par la sauce, le rouleau de printemps incarne un équilibre délicat. Une porte d’entrée idéale pour découvrir, sans artifice, la générosité culinaire du Sud vietnamien./.

Quelques adresses à recommander à Hô Chi Minh-Ville:

1. Bếp cuốn Sài Gòn: 76, rue Vo Van Tân 2. Gỏi cuốn Minh Bùi Viện: 84/32, rue Bùi Viên 3. Bà Dzú - Quán gỏi cuốn ngon ở Sài Gòn: Địa chỉ: 26/26, rue Dô Quang Dâu



Texte et Photos: Nguyên Luân/VI - Traduction: Hà Vu

