Un juriste à Washington souligne les attentes pour la 16e législature de l’Assemblée nationale vietnamienne

Le 15 mars 2026, les électeurs de tout le pays participeront aux élections des députés de la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale (AN) et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031. Au-delà d’un événement politique et juridique majeur et d’un large exercice démocratique dans toute la société, ce scrutin constitue également l’occasion pour chaque citoyen d’exercer directement son droit de souveraineté, d’exprimer sa volonté et d’assumer sa responsabilité envers le développement du pays.

Dang Chiên Thang, avocat et conseiller juridique inscrit à Washington DC. Photo : VNA

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à cette occasion, Dang Chiên Thang, avocat et conseiller juridique inscrit à Washington DC, a rappelé que la 15e législature de l’Assemblée nationale (2021-2026) avait exercé son mandat dans un contexte particulièrement difficile marqué par la pandémie de COVID-19.



Malgré ces difficultés, le pays a réussi à stabiliser la société et à relancer l’économie, a-t-il estimé, ajoutant que l’activité législative de la 15e législature s’était poursuivie efficacement, avec l’adoption de 51 lois et de 31 résolutions normatives.



Selon lui, ces textes ont fondamentalement légiféré sur des questions majeures du Vietnam, allant de la défense et de la sécurité à la justice, au droit civil, à l’économie ainsi qu’aux droits de l’homme, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé et du règlement des plaintes et dénonciations. Par ailleurs, certaines nouvelles lois ont abordé en temps opportun des domaines émergents tels que l’intelligence artificielle, les hautes technologies, la transformation numérique et les centres financiers internationaux.

Soldats et civils de l'île de Sinh Ton partagent leur joie avec la population à travers le pays le jour des élections nationales. . Photo : VI/ difffusée par la VNA



Dang Chiên Thang a estimé qu’il était encore tôt pour évaluer pleinement l’efficacité et la stabilité des lois régissant ces nouveaux domaines, mais que l’essentiel résidait dans le fait que le Vietnam avait pris l’initiative d’y accorder de l’attention et d’engager les premières démarches.



Dans son programme de travail, la 15e législature de l’Assemblée nationale a également traité des questions urgentes, notamment la levée des obstacles liés aux mécanismes de gestion des grandes métropoles, tout en fixant des objectifs de développement à moyen terme à travers l’approbation de projets nationaux majeurs et en poursuivant une vision à long terme avec les programmes cibles nationaux.

Scène solennelle avant le scrutin du 8 mars au matin, au bureau de vote n° 7 de la zone spéciale de Truong Sa. Photo : VI/difffusée par la VNA



Concernant les domaines juridiques qui devraient être prioritaires pour la 16ᵉ législature, Dang Chiên Thang a estimé que le Vietnam attachait une importance croissante au développement de l’économie privée. L’orientation « peuple prospère – pays puissant » fondée sur le développement de l’économie privée constitue une démarche appropriée et inévitable, même si le développement du secteur privé pose également des défis aux législateurs, a-t-il estimé.



S’agissant de l’amélioration des mécanismes d’élaboration et de supervision de l’application des lois, Dang Chiên Thang a suggéré que l’Assemblée nationale puisse mettre en place un mécanisme de supervision plus proactif basé sur les entités supervisées. L’Assemblée nationale pourrait ainsi demander au gouvernement et aux ministères de présenter des rapports d’inspection périodiques, en dehors des sessions parlementaires, concernant les grands groupes économiques et les projets nationaux majeurs relevant des secteurs public et privé, notamment dans la gestion et l’utilisation des ressources appartenant à l’ensemble du peuple. Selon Dang Chiên Thang, un tel mécanisme proactif permettrait à l’Assemblée nationale d’exercer en temps utile son pouvoir suprême en tant qu’organe représentant le peuple afin de garantir la transparence dans la gestion des intérêts publics.

Une électrice tamponne son bulletin de vote pour certifier qu'elle a accompli son devoir civique. Photo : VI/ difffusée par la VNA



Il a également souligné que les députés étaient élus par le peuple et représentaient les droits et les intérêts des citoyens. Les fonctions et mécanismes de supervision de l’application des lois reposent sur ce principe fondamental « par le peuple – pour le peuple ». -VNA/VI