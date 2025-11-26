Tô Thúy Diêm Quyên : une vie consacrée à la révolution pédagogique et au bien-être des enfants

26/11/2025

L'étincelle de l'innovation naît souvent des expériences les plus profondes. Pour Tô Thúy Diêm Quyên, experte en éducation, ce ne fut ni une récompense ni un titre, mais un dessin bouleversant réalisé par son fils et intitulé : « Un enfant autiste sur le point de se suicider ». Cette image a violemment ébranlé la mère qu’elle est, faisant naître en elle une mission impérieuse : transformer le système éducatif pour qu’aucun enfant n'ait plus jamais à souffrir comme son fils.



2014 : Tô Thuy Diêm Quyên reçoit le titre de Microsoft Innovative Educator Expert Fellow. Photo : Thông Hai/VI Mme Tô Thúy Diêm Quyên a rapidement compris que le problème ne se limitait pas aux élèves, mais résidait fondamentalement dans la méthode d'enseignement elle-même. La philosophie qu’elle défend est claire : « Ne forcez pas les poissons à grimper aux arbres ». Chaque enfant possède ses propres capacités et sa propre manière d’apprendre ; le rôle de l’enseignant est d'abord de l’aider à identifier et à développer ses forces intrinsèques. Ayant accompagné pendant de longues années son fils dans son combat contre l'autisme et la dyslexie, elle sait que l’éducation véritable commence par l'empathie, bien avant la simple transmission de connaissances factuelles.



De cette épreuve personnelle est née une force d’action collective. En 2012, elle fonde InnEdu Education Consulting and Development Co., Ltd., une entreprise spécialisée dans la formation des enseignants et des cadres pédagogiques aux méthodes STEAM (sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques) et à l’intégration des technologies de l’information dans l’enseignement.

Tô Thuy Diêm Quyên propose des formations en ligne gratuites intégrant l’IA et des jeux sans écran pour motiver les élèves. Photo : Thông Hai/VI

Échanges avec ses collègues sur de nouveaux projets de formation. Photo : Thông Hai/VI

Tô Thuy Diêm Quyên est le 1er Vietnamien reçevant le titre de Microsoft Innovative Educator Expert Fellow. Photo : Thông Hai/VI

Sous sa direction, des dizaines de milliers d’enseignants à travers le Vietnam ont adopté des pratiques pédagogiques modernes et créatives. Elle est également co-auteure de l’ouvrage L’apprentissage par projet, publié par la Maison d’édition de l’Éducation du Vietnam, contribuant ainsi à diffuser l’esprit d’apprentissage actif et innovant. Sa réputation dépasse rapidement les frontières. Première Vietnamienne distinguée par Microsoft comme Microsoft Innovative Educator Expert Fellow (2014), elle fait d’InnEdu, en 2020, le tout premier partenaire de formation mondial de Microsoft au Vietnam – un tournant majeur dans la coopération public-privé en éducation.

Formation à la transition numérique pour le secteur éducatif de Hô Chi Minh-Ville. Photo fournie par Mme Tô Thúy Diêm Quyên

Intervention sur les compétences du citoyen numérique à l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville. Photo fournie par Mme Tô Thúy Diêm Quyên

Intervention sur les compétences du citoyen numérique à l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville. Photo fournie par Mme Tô Thúy Diêm Quyên

La reconnaissance de son travail est notable : en 2015, elle a été l’unique représentante asiatique invitée à siéger au jury du prestigieux Global Education Forum aux États-Unis. En 2021, Forbes Vietnam l’a intégrée dans sa liste des « 20 femmes vietnamiennes inspirantes ». Pourtant, pour elle, la plus belle récompense demeure le regard confiant des enfants qui, autrefois, redoutaient l'école. « Apprendre, c’est gagner sa liberté », répète-t-elle souvent. Pour elle, étudier ne se résume pas à l’obtention de bonnes notes, mais à donner à chaque individu les moyens de choisir et de vivre une vie heureuse.



Tô Thuy Diêm Quyên à l'événement annuel « Allumer la flamme pour aller de l'avant ». Photo fournie par Mme Tô Thúy Diêm Quyên





2021 : Forbes Vietnam intègre Tô Thuy Diêm Quyên dans sa liste des « 20 femmes vietnamiennes inspirantes ». Photo fournie par Tô Thuy Diêm Quyên

Aujourd’hui, à plus de 50 ans, Tô Thúy Diêm Quyên reste PDG d’InnEdu, intervient en tant qu'experte auprès des programmes de réforme du ministère de l’Éducation et de la Formation, et continue de former activement enseignants et cadres à travers tout le pays. Forte d'une histoire personnelle bouleversante, d'une vision stratégique et d'une philosophie éducative profondément humaniste, elle est devenue une icône et une pionnière infatigable, contribuant de manière essentielle à placer l'éducation vietnamienne sur l'échiquier mondial./..

Texte: Thao Vy - Photos: Thông Hai/VI et archives de Mme Tô Thúy Diêm Quyên. Traduction: Diêu Vân



