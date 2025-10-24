Diplomate Tôn Nu Thi Ninh : « La position du Vietnam sur la scène internationale s'améliore sans cesse »

24/10/2025

Après 80 ans de fondation (1945-2025), le Vietnam, autrefois plongé dans les flammes de la guerre, est devenu un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale et régionale. Un entretien entre un journaliste de la revue Vietnam Illustré et la diplomate Tôn Nu Thi Ninh offre un regard approfondi sur la position et l'avenir du pays sur la scène internationale.

Portrait de la diplomate Tôn Nu Thi Ninh, pris en août 2025. Photo : Lê Minh/Vietnam Illustré



Journaliste : En repensant aux 80 ans de fondation du pays (1945-2025), quels sont les moments qui vous ont le plus touchée et rendue fière en tant que Vietnamienne ?

Mme Tôn Nu Thi Ninh : De nombreux événements historiques du développement national ont profondément marqué le cœur de chaque Vietnamien. Pour moi, le moment le plus sacré et le plus émouvant fut la lecture de la Déclaration d’indépendance par le Président Hô Chi Minh, le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh.

Cet événement a donné naissance à la République démocratique du Vietnam, marquant le passage du pays à une nouvelle ère : celle de l'indépendance, de la liberté et de l'autonomie. Un autre jalon historique fut la victoire de Diên Biên Phu en 1954, une victoire retentissante qui mit fin au colonialisme en Indochine et inspira de nombreux mouvements de libération nationale à travers le monde. Sur le plan diplomatique, des événements tels que l’adhésion du Vietnam aux Nations Unies (1977), la normalisation des relations avec les États-Unis (1995), l’adhésion à l’ASEAN (1995) et à l’OMC (2007) ont marqué des tournants décisifs.

Ils témoignent non seulement d’une intégration internationale de plus en plus profonde, mais aussi de la politique étrangère indépendante, proactive, multilatérale et diversifiée du Vietnam. Pour moi, le 7ᵉ Sommet de la Francophonie tenu à Hanoï en 1997, dont j’étais Secrétaire générale, reste un souvenir inoubliable. Il s’agit d’une étape importante qui démontre l’ouverture proactive du Vietnam au monde, notamment dans l’espace multilatéral.

La diplomate Tôn Nu Thi Ninh sert d’interprète pour le général Vo Nguyên Giap en Afrique, en 1980. Photo fournie par le personnage



Journaliste : Comment évaluez-vous la politique extérieure du Vietnam ces dernières années ? Mme Tôn Nu Thi Ninh : Je suis très impressionnée par l’expression imagée du « bambou du Vietnam », employée par l’ancien secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong pour décrire la politique extérieure du pays : flexible mais résiliente, agile mais toujours fidèle à ses principes. La politique extérieure du Vietnam repose sur les principes d’indépendance, d’autonomie, de paix, de coopération et de développement, avec pour devise la multilatéralisation et la diversification des relations internationales. La politique des « quatre non » en matière de défense nationale illustre clairement la position constante du pays : ne pas former d’alliances militaires, ne pas s’allier avec un pays pour en combattre un autre, ne pas autoriser l’implantation de bases militaires étrangères sur le territoire, et ne pas recourir à la force ni menacer d’y recourir dans les relations internationales. La participation du Vietnam aux missions de maintien de la paix des Nations Unies depuis 2014 témoigne concrètement de son sens des responsabilités et de son engagement à contribuer à la paix et à la stabilité régionales et mondiales. La participation du personnel médical militaire féminin est particulièrement éloquente, illustrant le rôle positif des femmes vietnamiennes dans les activités internationales.

La diplomate Tôn Nu Thi Ninh s'exprime à l'Université Johns Hopkins, à Washington D.C. (États-Unis), en 2003. Photo fournie par le personnage

La diplomate Tôn Nu Thi Ninh et la délégation de l’ancien Premier ministre Phan Văn Khải visitent l’Université Harvard (États-Unis), en 2005. Photo fournie par le personnage Journaliste : Durant vos années de carrière diplomatique, quelles difficultés le Vietnam a-t-il surmontées pour affirmer sa position sur la scène internationale ? Mme Tôn Nu Thi Ninh : Les années 1990 ont été une période de nombreux défis. Avant 1995, le Vietnam faisait encore l’objet de préjugés et de doutes de la part de certains pays. Cependant, la normalisation des relations avec la Chine (1991) puis avec les États-Unis (1995) a marqué un tournant historique, ouvrant de nouveaux horizons à la diplomatie vietnamienne. L’adhésion du Vietnam à l’Organisation mondiale du commerce (2007) a confirmé son engagement en faveur d’une intégration économique profonde. Les progrès réalisés dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement ont non seulement apporté des avantages matériels, mais ont également contribué à rehausser l’image et la position du Vietnam sur la scène internationale.

Mme Tôn Nu Thi Ninh possède plus de 40 ans d’expérience dans la diplomatie et les relations extérieures. De 2000 à 2003, elle a été ambassadrice du Vietnam en Belgique, au Luxembourg et auprès de l’Union européenne, où elle a initié de nombreuses activités de diplomatie culturelle. De 2003 à 2007, en tant que vice-présidente de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale, elle a œuvré sur les questions des droits de l’homme et des conséquences de l’agent orange, et a contribué à la normalisation des relations avec la communauté vietnamienne d’outre-mer. Elle a reçu de nombreuses distinctions, notamment l’Ordre du Travail de première classe (Vietnam, 2008), la Légion d’honneur du gouvernement français (1998 et 2013, grade de commandeur) et la Médaille Léopold II du gouvernement belge (2003). Elle est actuellement présidente de la Fondation pour la paix et le développement de Hô Chi Minh-Ville (HPDF), qui œuvre à mobiliser la participation et les contributions des partenaires vietnamiens et étrangers pour la paix, la stabilité et le développement durable du pays.



Journaliste : À votre avis, comment le Vietnam est-il actuellement perçu par ses amis internationaux ?

Mme Tôn Nu Thi Ninh : Le Vietnam est aujourd’hui considéré comme un pays politiquement stable, dynamique sur le plan économique et actif dans ses relations extérieures. Son image n’est plus associée à la guerre, mais à celle d’une « étoile montante » de l’Asie. Le pays s’affirme comme un maillon important de la chaîne d’approvisionnement mondiale, une destination d’investissement attractive et un partenaire de dialogue responsable et digne de confiance. L’hospitalité et l’ouverture d’esprit du peuple vietnamien suscitent également la sympathie et la confiance de ses amis internationaux.

Journaliste : Face à l’évolution de la situation mondiale, comment le Vietnam va-t-il ajuster sa politique extérieure pour maintenir la paix et le développement durable ?

Mme Tôn Nu Thi Ninh : Le monde connaît des changements profonds et complexes, exigeant à la fois flexibilité et constance. Le Vietnam doit persévérer dans sa politique extérieure indépendante et autonome, tout en participant activement et de manière proactive aux mécanismes multilatéraux et régionaux afin de renforcer son rôle et sa voix sur les questions mondiales. Je suis convaincue que l’adhésion à l’ASEAN en 1995 a été une décision stratégique, ouvrant un espace de coopération approfondie dans de nombreux domaines. À l’avenir, nous devrons continuer à affirmer notre rôle proactif dans la région et contribuer au renforcement des institutions mondiales pour la paix et le développement durable.

La diplomate Tôn Nu Thi Ninh, actuellement présidente de la Fondation pour la paix et le développement de Hô Chi Minh-Ville (FPDH). Photo fournie par le personnage

Journaliste : Que pensez-vous du rôle du Vietnam au sein des organisations internationales ?

Mme Tôn Nu Thi Ninh : Le Vietnam a démontré ses capacités et son sens des responsabilités en participant activement à de nombreuses organisations internationales. Le fait qu’il ait assumé à deux reprises le rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies témoigne de la confiance que la communauté internationale lui accorde. J’espère qu’à l’avenir, davantage de Vietnamiens occuperont des postes dans les organes des Nations Unies, à l’UNESCO ou dans d’autres organisations internationales. C’est une occasion pour le Vietnam non seulement de contribuer aux politiques internationales, mais aussi de démontrer le potentiel, la compétence et l’intelligence de ses ressources humaines.

Un journaliste de la revue Vietnam Illustré interviewe la diplomate Tôn Nu Thi Ninh, en août 2025. Photo : Lê Minh/Vietnam Illustré

Journaliste : À l’approche du 100ᵉ anniversaire de la fondation du pays (2045), qu’attendez-vous du Vietnam ?

Mme Tôn Nu Thi Ninh : J’espère que le Vietnam deviendra un pays développé à revenu élevé. Sur le plan diplomatique, je souhaite que nous continuions à préserver notre identité propre : ferme dans nos principes et politiques, mais flexible dans notre mise en œuvre. J’attends de la jeune génération qu’elle joue un rôle pionnier dans la diplomatie du XXIᵉ siècle — qu’elle soit dynamique, professionnelle et pleinement intégrée — afin de faire du Vietnam un modèle positif de coopération internationale pour la paix et le développement durable.

Journaliste : Je vous remercie infiniment !

Réalisé par Son Nghia, Le Minh - Photos : Le Minh/ Revue Vietnam, illustré et celles fournies par le personnage. Traduction: Diêu Vân