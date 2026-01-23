UE, ONU, UNESCO : un large soutien international aux orientations du 14e Congrès

Les milieux diplomatiques et les organisations internationales présents au Vietnam soutiennent largement les orientations du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).



Lors du 14e Congrès national du PCV. Photo : VNA

Les milieux diplomatiques et les organisations internationales présents au Vietnam manifestent un vif intérêt pour les orientations stratégiques définies dans les projets de documents du 14e Congrès du Parti. Ils expriment leur confiance dans la capacité de ce Congrès à formuler des décisions majeures permettant au Vietnam de poursuivre une trajectoire de développement rapide, durable, inclusif et centré sur le bien-être social.

L'ambassadeur de l’Union européenne au Vietnam, Julien Guerrier. Photo: VNA

L’Union européenne suit de près le déroulement du 14ᵉ Congrès du Parti, notamment les décisions relatives à la politique extérieure et aux axes de coopération entre le Vietnam et l’UE. Selon l’ambassadeur de l’Union européenne au Vietnam, Julien Guerrier, au cours des cinq dernières années, le Vietnam a démontré une forte capacité à moderniser sa gouvernance tout en maintenant une dynamique de développement remarquable. Entre 2021 et 2025, le pays a non seulement enregistré une croissance soutenue, mais a également engagé d’importantes réformes structurelles visant à rendre cette croissance plus résiliente, plus innovante et plus attractive pour les investissements à long terme.

« Le Vietnam est clairement sur la bonne voie, avec une dynamique de croissance manifeste, atteignant environ 8 % en 2025. Il s’agit d’un signal fort de vitalité et de confiance, confirmant que le Vietnam demeure l’une des économies les plus dynamiques de la région », a souligné l’ambassadeur Julien Guerrier.

Dans ce contexte, il a noté que les relations entre l’Union européenne et le Vietnam se sont considérablement renforcées ces dernières années. Ce partenariat significatif s’est approfondi tant au niveau bilatéral que régional et mondial, non seulement sur le plan économique, mais également dans le domaine de la coopération politique.

Se projetant dans l’avenir, le chef de la délégation européenne a indiqué que l’UE percevait un fort potentiel pour intensifier la coopération avec le Vietnam dans la transition verte et d’autres secteurs clés du développement durable. L’Union souhaite également renforcer les partenariats dans les domaines de la recherche, de la science et de la technologie, de la numérisation, de la connectivité et de l’industrie des semi-conducteurs, considérés comme essentiels pour l’avenir.

Pauline Tamesis, coordonnatrice résidente des Nations unies au Vietnam. Photo: VNA

De son côté, la coordonnatrice résidente des Nations unies au Vietnam, Pauline Tamesis, s’est dite particulièrement attentive aux orientations relatives au développement durable figurant dans les projets de documents du 14ᵉ Congrès du Parti. Elle a salué les progrès remarquables accomplis par le Vietnam, allant de la réduction de la pauvreté au maintien d’une croissance économique soutenue, ainsi qu’au développement humain, avec un indice de développement humain (IDH) classé dans le groupe des pays à développement humain élevé.

Au cours des trois dernières décennies, le Vietnam a réalisé des avancées majeures, contribuant à sortir des millions de personnes de la pauvreté, à promouvoir l’industrialisation et à élargir les politiques de protection sociale. Avec un revenu national brut par habitant dépassant 5 000 dollars américains, le pays se rapproche du statut d’économie à revenu intermédiaire supérieur. Le taux de pauvreté a atteint un niveau historiquement bas et l’IDH du Vietnam dépasse désormais le seuil de 0,7.

Selon Pauline Tamesis, au-delà des indicateurs chiffrés, ce qui distingue véritablement le parcours du Vietnam est sa détermination à faire en sorte que la croissance profite à l’ensemble de la population, à travers un modèle de développement durable centré sur l’humain, la réduction des inégalités et le renforcement des institutions. Elle a réaffirmé l’engagement des Nations unies à accompagner le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs, notamment devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045 et atteindre la neutralité carbone en 2050, dans le cadre du Cadre de coopération 2027-2031.

Jonathan Wallace Baker, représentant en chef de l’UNESCO au Vietnam. Photo: VNA

Parallèlement aux enjeux économiques et politiques, la dimension culturelle occupe une place croissante dans la réflexion stratégique du Parti. Le représentant en chef de l’UNESCO au Vietnam, Jonathan Wallace Baker, a salué le fait que les projets de documents du 14ᵉ Congrès du Parti placent la diplomatie et l’intégration internationale au même niveau que la défense et la sécurité, en mettant l’accent sur la valorisation des atouts culturels et historiques du pays afin de renforcer son influence internationale et sa contribution à la paix et au développement mondiaux.

Selon l’UNESCO, la culture et le patrimoine constituent désormais des piliers essentiels de l’approche globale du Vietnam en matière de relations extérieures. Fort de son histoire, de sa résilience et de son respect de la diversité, le Vietnam apporte à la communauté internationale un message profondément humaniste, favorisant le dialogue, la coopération et une intégration internationale durable./.