Nouvel An lunaire 2026 : le cheval à l’honneur sur timbres et pièce de collection

À l’occasion du Nouvel An lunaire du Cheval 2026, le ministère des Sciences et des Technologies, en coordination avec la compagnie générale Vietnam Post, a émis la collection de timbres « Têt Binh Ngo » et la pièce de collection « Nhat Ma Phi Van ».

Ces deux produits culturels, riches en valeur esthétique et inspirés de l’art populaire contemporain, véhiculent le message « Ma dao thanh cong » (succès assuré) et l’esprit de « Van dam quang minh » (un avenir radieux), exprimant le souhait d’une nouvelle année prospère, harmonieuse et porteuse d’élan.

La collection de timbre "Têt Binh Ngo". Photo: VNA

La collection de timbres « Têt Binh Ngo », composée de deux figurines et d’un bloc, a été conçue par l’artiste Nguyen Quang Vinh. Elle met en scène le cheval, symbole de force, de fidélité, de persévérance et de chance dans la culture orientale, à travers une composition harmonieuse du yin et du yang, évoquant l’équilibre, la concorde et un bon départ pour la nouvelle année.

En parallèle, la pièce de collection « Nhat Ma Phi Van », inspirée de l’image du Cheval du Soleil s’élançant à travers les nuages, transmet l’aspiration au dépassement, à l’avant-garde et à la lumière d’un nouvel horizon. Alliant esthétique traditionnelle et design moderne, cette pièce, émise en quantité limitée, se prête particulièrement aux cadeaux du Têt et aux objets commémoratifs de début d’année.

La collection de timbres « Têt Binh Ngo » et la pièce « Nhat Ma Phi Van » ne sont pas seulement des produits de célébration du Nouvel An, mais aussi des œuvres culturelles porteuses de valeurs symboliques, reflétant l’héritage artistique et les aspirations de renouveau pour l’année 2026./.