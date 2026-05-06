Les passeports culinaires et patrimoniaux remodèlent le tourisme culturel

La sauvegarde et la valorisation du patrimoine ne se limitent pas à sa conservation en l’état ; elles exigent également des approches adaptées aux nouveaux contextes.

Cet esprit est mis en avant dans la résolution 80-NQ/TW du Politburo en date du 7 janvier 2026 sur le développement de la culture vietnamienne, qui appelle à l’innovation tant dans le contenu que dans les méthodes de diffusion culturelle au sein de la société. Le lancement anticipé du « Passeport du patrimoine » dans plusieurs localités témoigne de la concrétisation de cette exigence.

Une cérémonie de cour du Nouvel An lunaire de la dynastie des Nguyên est reconstituée au palais Thai Hoa, dans la citadelle impériale de Huê. Photo : VNA

La question centrale est désormais de savoir comment intégrer visiblement le patrimoine dans le quotidien. La plupart des sites historiques et des musées privilégient encore des présentations traditionnelles et cloisonnées, manquant d’interactivité.

La ville de Huê, dans le Centre du pays, est parmi les premières à innover. Son « Passeport touristique de Huê», initialement une brochure touristique lancée en 2018, est devenu l’application « Passeport de la ville de Huê», dotée d’un volet patrimonial qui relie les monuments en un parcours structuré.

Trân Thi Hoài Trâm, directrice du Département du tourisme de la ville de Huê, a déclaré que le nombre de visiteurs est important, mais que les itinéraires manquent souvent de cohérence pour inciter à une exploration plus approfondie.

Or, la richesse du patrimoine de Huê, notamment grâce au complexe des monuments de Huê, constitue un atout indéniable. Le passeport touristique vise donc à transformer les visites touristiques passives en une expérience interactive, a-t-elle indiqué.

Grâce à l’application, les visiteurs s’enregistrent sur les sites patrimoniaux par GPS et collectionnent un tampon numérique à chaque étape. Atteindre un certain nombre de sites permet de débloquer des avantages ou des récompenses. Chaque destination propose des informations concises et un récit, aidant ainsi les utilisateurs à en saisir toute la valeur historique et culturelle.

Selon les responsables du tourisme de Huê, les retours du marché sont globalement positifs et se répartissent en trois catégories. Les jeunes et les touristes étrangers apprécient le sentiment d’exploration et de «collection» d’expériences.

Les familles y voient une activité interactive enrichissante pour les enfants, qui leur permet également de prolonger leur séjour. Les visiteurs traditionnels, d’abord hésitants, s’adaptent rapidement avec un peu d’accompagnement.

Fort de ce succès, Huê a lancé un «Passeport culinaire », élargissant ainsi le concept. Chaque plat est présenté dans son contexte culturel spécifique, permettant aux participants non seulement de le déguster, mais aussi d’en comprendre les origines et la signification. Cette approche reflète une évolution plus large du patrimoine matériel vers le patrimoine immatériel, s’orientant vers un écosystème culturel interconnecté.

Des touristes étrangers explorent la vieille ville de Hôi An, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Photo : VNA

La ville de Dà Nang, dans le Centre du pays, n’est pas en reste, avec son propre « Passeport du patrimoine » en 2025 destiné à dynamiser l’expérience culturelle.

Nguyên Thi Hông Tham, directrice du Centre municipal de promotion du tourisme, a expliqué que ce produit est né de la nécessité d’intégrer les différents sites dans des itinéraires thématiques, tout en répondant à une demande croissante de personnalisation. Intégré aux plateformes numériques, le passeport fait office à la fois de souvenir et de guide, incitant à une exploration plus approfondie.

Rien qu’entre septembre et décembre 2025, Dà Nang a délivré plus de 5.000 passeports du patrimoine multilingues, une grande partie des utilisateurs ayant visité entre cinq et dix sites. Les commentaires des voyageurs soulignent la nouveauté du passeport, sa grande interactivité, sa facilité d’utilisation et les incitations qu’il propose.

Selon la responsable, le passeport encourage un tourisme actif, passant d’un tourisme passif à un tourisme actif. Le système de points et la validation d’étapes clés transforment une simple promenade en une véritable mission. L’élément de « gamification » renforce l’engagement des visiteurs avec le patrimoine.

Ce modèle démontre également l’intérêt de combiner les plateformes numériques et les contenus patrimoniaux. Au-delà de l’amélioration de l’accès à l’information, la numérisation génère des données comportementales qui permettent une gestion, une préservation et une promotion du patrimoine plus efficaces et durables. Ceci s’inscrit dans le cadre de la transformation numérique du secteur culturel, telle que définie dans la résolution 80-NQ/TW. – VNA/VI