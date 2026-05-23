Le Vietnam, invité d’honneur au 21e Salon international du livre de Saint-Pétersbourg

Pour la première fois, le Vietnam est invité d’honneur du 21e Salon international du livre de Saint-Pétersbourg, en Russie, un événement culturel de grande envergure.

Stand de la Maison d'édition Éducation du Vietnam au Salon international du livre de Saint-Pétersbourg. Photo : VNA

L’événement se déroule du 21 au 24 mai à la célèbre place du Palais qui se transforme en une immense salle de lecture et de conférence en plein air, accueillant plus de 260 expositions thématiques et 280 événements culturels diversifiés.​

Le thème principal du 21e Salon, proclamé par le président Vladimir Poutine, est "l’Année de l’unité des peuples de Russie". L’affiche officielle du salon présente les noms des 190 ethnies vivant en Russie, transcrits en alphabet russe. Le salon marquera également plusieurs anniversaires littéraires importants, notamment le 200e anniversaire de la naissance du célèbre écrivain russe Mikhaïl Saltykov-Chtchedrine et le 135e anniversaire de celle de Mikhaïl Boulgakov.

Table ronde sur « La littérature vietnamienne moderne » dans le cadre du Salon international du livre de Saint-Pétersbourg. Photo : VNA

La délégation vietnamienne est représentée par la Maison d'édition "Giao duc Viêt Nam" (Éducation du Vietnam). Lors de la cérémonie d’ouverture, le président de l’Association des écrivains du Vietnam, Nguyen Quang Thieu, a prononcé un discours aux côtés de Sergey Stepashin, président de l'Association du livre de Russie, et d'Alexander Belsky, président de l'Assemblée législative locale.

​

Lors de sa visite au stand vietnamien, Vladimir Medinsky, conseiller du président russe, a adressé un message particulier aux jeunes lecteurs en mettant en avant les bienfaits de la lecture.

Saint-Pétersbourg affiche le taux de lecture le plus élevé de Russie. Alexander Belsky a réaffirmé que le livre reste un vecteur de communication irremplaçable, capable de prospérer malgré la concurrence du numérique.



Pour Nguyen Quang Thieu, ce statut d’invité d’honneur témoigne de l’excellence des relations bilatérales et de la haute estime de la Russie pour la culture vietnamienne. Le Vietnam y porte un message de développement vigoureux, soutenu par des politiques culturelles stratégiques du Parti et de l'État pour favoriser la coopération internationale.



Le salon propose cette année un studio ouvert permettant des échanges directs entre auteurs et experts sur la littérature et l'intelligence artificielle (IA).



Le pavillon vietnamien attire un large public. Le rédacteur en chef de la Maison d'édition "Giao duc Viêt Nam", Pham Vinh Thai, a indiqué que la priorité était de promouvoir la culture de la lecture et la modernisation du secteur national de l’édition. Face aux défis technologiques, sa maison d’édition investit fortement dans le numérique et l’intelligence artificielle. Des ouvrages de prestige consacrés au Président Hô Chi Minh et à Fidel Castro y sont également exposés afin de promouvoir la culture vietnamienne.



En outre, la Maison d'édition "Giao duc Viêt Nam" organise un don de livres pour la diaspora en Russie afin de préserver la langue maternelle.



Fondé en 2006, ce salon est l’un des plus importants de Russie, ayant attiré plus de 500 000 participants l'an dernier. -VNA/VI