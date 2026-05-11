Hanoï : deux nouveaux villages de métier intègrent le Réseau des villes créatives de l’UNESCO

Le Comité populaire municipal de Hanoï a officiellement célébré, vendredi soir, à la Cité impériale de Thang Long, l’entrée du village de marqueterie et de laque de Chuyen My ainsi que du village de sculpture et de laque artistique de Son Dong au sein du Réseau des villes créatives de l'UNESCO, dans la catégorie artisanat.

Des délégués participent à la cérémonie d'ouverture de l'événement. Photo : VNA

Un événement consacré à l’exposition et à la démonstration de produits artisanaux s'est ouvert à cette occasion.

S’exprimant à cette occasion, le vice-président du Comité populaire municipal de Hanoï, Nguyen Xuan Luu, a souligné que chaque village de métier constitue un "musée vivant", préservant les savoir-faire ancestraux, la dextérité des artisans et l’âme créative du peuple vietnamien.

Cette reconnaissance internationale saluait non seulement la valeur culturelle et le savoir-faire artisanal des villages traditionnels vietnamiens, mais aussi leur créativité et leur capacité à préserver durablement leurs métiers ancestraux. Elle ouvre également de nouvelles perspectives pour promouvoir l’image et la culture du Vietnam auprès de la communauté internationale, tout en favorisant les échanges culturels, le tourisme, les exportations et le rayonnement international de l’artisanat hanoïen, a affirmé Nguyen Xuan Luu.

Il a souligné que la ville de Hanoï s'engage à renforcer davantage la coopération internationale, à promouvoir la préservation et le développement de l'artisanat traditionnel, à soutenir l'innovation, le design, le développement de marques, la formation des ressources humaines et à améliorer la compétitivité des produits artisanaux de la capitale.

Des délégués visitent l'espace d'exposition des villages artisanaux ors de l'événement. Photo : VNA

Selon le Dr Darlie Oommen Koshy, vice-président du World Crafts Council AISBL (WCC-International), les villages artisanaux de Chuyen My et Son Dong ont démontré que l'artisanat n'appartient pas seulement au passé, mais demeure une composante active de la vie contemporaine, continuant de créer des moyens de subsistance et de stimuler la croissance économique. Par conséquent, a-t-il insisté, l'artisanat doit être reconnu comme une composante essentielle de l'économie créative mondiale.

À cette occasion, une délégation du WCC-International visitera les villages d'artisans, les sites historiques et les lieux du patrimoine culturel de Hanoï afin d'échanger des expériences en matière de développement de l'artisanat, tout en organisant des rencontres commerciales et des activités de promotion.

Avec l'entrée de ces deux nouveaux membres, Hanoï compte désormais quatre villages au sein de ce réseau mondial, rejoignant les célèbres villages de céramique de Bat Trang et de soie de Van Phuc. Cette expansion hisse le Vietnam au deuxième rang mondial en nombre de membres affiliés à ce réseau, juste derrière l'Iran.

Actuellement, Hanoï recense 337 villages de métiers reconnus, dont la valorisation est étroitement liée au développement du tourisme, de l'agriculture écologique et de l'économie rurale.

En marge de la cérémonie, les visiteurs peuvent découvrir plusieurs espaces d’exposition consacrés aux fleurons de l’artisanat local - nacre, sculpture, céramique et soie - ainsi que des espaces dédiés à la culture du thé et aux produits OCOP (À chaque commune son produit).

Le WCC-International fondé en 1964 et basé au Koweït, est une organisation internationale à but non lucratif qui se consacre à la préservation et à la promotion de l'artisanat traditionnel dans le monde entier. Au cours des soixante dernières années, il a reconnu 83 villages d'artisans dans 34 pays. Hanoï est la première localité vietnamienne à obtenir cette reconnaissance. -VNA/VI