La procession du roi au temple Sai, un patrimoine vivant de la culture villageoise de Thu Lam

La fête du temple Sai, avec sa procession si particulière du roi, a récemment été inscrite au patrimoine culturel immatériel national. Une reconnaissance qui consacre ce fleuron du patrimoine culturel du pays et contribue à la préservation ainsi qu’à la transmission de ces traditions séculaires dans la vie moderne.

La fête du temple Sai se déroule au pied du mont Thât Diêu, dans la commune de Thu Lam, à Hanoï.

L’un des temps forts de la fête est sans conteste la procession du roi.

Dès l’aube, les ruelles du village de la commune de Thu Lam résonnent au son des tambours et des gongs, tandis que les drapeaux claquent au vent. Habitants et participants à la procession se rassemblent autour du temple Sai et aux abords de la maison communale pour préparer la cérémonie principale. La fête est associée au culte de la divinité Huyên Thiên Trân Vu, figure vénérée considérée comme la protectrice divine du roi An Duong Vuong (257-208 av. J.-C.), celui-là même que la légende associe à la construction de la célèbre citadelle de Cô Loa.

La procession, avec ses drapeaux, ses dais, ses gongs et ses tambours, s’étend de la maison communale de Thuy Loi jusqu’aux temples Thuong et Sai, créant une atmosphère festive à la fois solennelle et joyeuse.