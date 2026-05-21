La procession du roi au temple Sai, un patrimoine vivant de la culture villageoise de Thu Lam
Dans la commune de Thu Lam (Hanoï), au cœur de l’atmosphère vibrante des festivités traditionnelles, la procession du roi au temple Sai offre une expérience culturelle singulière. Entre cortèges solennels, costumes chamarrés et rituels chargés de symboles, cette fête ne se contente pas de raviver les souvenirs historiques liés à la légende de la citadelle de Cô Loa : elle témoigne aussi de la vitalité persistante de la culture villageoise vietnamienne dans le monde contemporain.
La fête du temple Sai, avec sa procession si particulière du roi, a récemment été inscrite au patrimoine culturel immatériel national. Une reconnaissance qui consacre ce fleuron du patrimoine culturel du pays et contribue à la préservation ainsi qu’à la transmission de ces traditions séculaires dans la vie moderne.
Dès l’aube, les ruelles du village de la commune de Thu Lam résonnent au son des tambours et des gongs, tandis que les drapeaux claquent au vent. Habitants et participants à la procession se rassemblent autour du temple Sai et aux abords de la maison communale pour préparer la cérémonie principale. La fête est associée au culte de la divinité Huyên Thiên Trân Vu, figure vénérée considérée comme la protectrice divine du roi An Duong Vuong (257-208 av. J.-C.), celui-là même que la légende associe à la construction de la célèbre citadelle de Cô Loa.
L’un des temps forts de la fête est sans conteste la procession du roi. Les anciens les plus respectés du village ont l’honneur d’incarner les rôles de roi et de dignitaires, revêtus de costumes traditionnels d’une grande solennité. Traditionnellement, le cortège comprend le palanquin du roi, celui du seigneur, ainsi que des personnages de la cour : garde royal, conseiller, commandant et gouverneur.
Lors de la procession, le roi, choisi par les villageois, prend place sur un palanquin abrité d’un dais, escorté par des musiciens, des danseurs et sa suite de dignitaires. Le cortège défile dans les ruelles du village, ses costumes chatoyants et sa musique cérémonielle attirant une foule nombreuse d’habitants et de touristes. La procession fait halte à Dong Chau, où le roi descend de son palanquin et gravit le Go Vong pour rendre hommage à la divinité Huyên Thiên au temple Sai.
Parallèlement à la cérémonie royale, le palanquin du seigneur se dirige vers le temple Thuong pour y accomplir des rituels traditionnels : mise à l’épreuve de l’épée et triple coup porté à une pierre - un geste rituel chargé de sens dans les croyances populaires - avant de pénétrer dans le temple pour vénérer la tablette ancestrale de Cao Son Dai Vuong. Les rituels achevés, le roi regagne la maison communale du village et prend place sur son trône, sous les acclamations joyeuses de la population.
Bien plus qu’une simple procession de palanquins, cette fête est aussi l’occasion pour la communauté de s’impliquer à chaque étape des préparatifs : du choix des costumes à l’organisation du cortège, en passant par la mise en place des rituels. Cette participation collective permet au festival de se perpétuer et de se transmettre de génération en génération, assurant ainsi la vitalité durable de ce patrimoine culturel dans la vie contemporaine./.
Texte et Photos: Công Dat/VI - Traduction: Hà Vu