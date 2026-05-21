La procession du roi au temple Sai, un patrimoine vivant de la culture villageoise de Thu Lam

La procession du roi au temple Sai, un patrimoine vivant de la culture villageoise de Thu Lam

Dans la commune de Thu Lam (Hanoï), au cœur de l’atmosphère vibrante des festivités traditionnelles, la procession du roi  au temple Sai offre une expérience culturelle singulière. Entre cortèges solennels, costumes chamarrés et rituels chargés de symboles, cette fête ne se contente pas de raviver les souvenirs historiques liés à la légende de la citadelle de Cô Loa : elle témoigne aussi de la vitalité persistante de la culture villageoise vietnamienne dans le monde contemporain. 

La procession du roi vue d’en haut.

La fête du temple Sai, avec sa procession si particulière du roi, a récemment été inscrite au patrimoine culturel immatériel national. Une reconnaissance qui consacre ce fleuron du patrimoine culturel du pays et contribue à la préservation ainsi qu’à la transmission de ces traditions séculaires dans la vie moderne.

La fête du temple Sai se déroule au pied du mont Thât Diêu, dans la commune de Thu Lam, à Hanoï.
L’un des temps forts de la fête est sans conteste la procession du roi.

Dès l’aube, les ruelles du village de la commune de Thu Lam résonnent au son des tambours et des gongs, tandis que les drapeaux claquent au vent. Habitants et participants à la procession se rassemblent autour du temple Sai et aux abords de la maison communale pour préparer la cérémonie principale. La fête est associée au culte de la divinité Huyên Thiên Trân Vu, figure vénérée considérée comme la protectrice divine du roi An Duong Vuong (257-208 av. J.-C.), celui-là même que la légende associe à la construction de la célèbre citadelle de Cô Loa. 

La procession, avec ses drapeaux, ses dais, ses gongs et ses tambours, s’étend de la maison communale de Thuy Loi jusqu’aux temples Thuong et Sai, créant une atmosphère festive à la fois solennelle et joyeuse.
Le groupe de tambours ouvre la procession.

L’un des temps forts de la fête est sans conteste la procession du roi. Les anciens les plus respectés du village ont l’honneur d’incarner les rôles de roi et de dignitaires, revêtus de costumes traditionnels d’une grande solennité. Traditionnellement, le cortège comprend le palanquin du roi, celui du seigneur, ainsi que des personnages de la cour : garde royal, conseiller, commandant et gouverneur.

Moment d’animation : le palanquin est soulevé.
La procession du roi constitue un espace culturel communautaire où habitants et visiteurs se plongent dans une atmosphère sacrée.

Lors de la procession, le roi, choisi par les villageois, prend place sur un palanquin abrité d’un dais, escorté par des musiciens, des danseurs et sa suite de dignitaires. Le cortège défile dans les ruelles du village, ses costumes chatoyants et sa musique cérémonielle attirant une foule nombreuse d’habitants et de touristes. La procession fait halte à Dong Chau, où le roi descend de son palanquin et gravit le Go Vong pour rendre hommage à la divinité Huyên Thiên au temple Sai.

Les anciens les plus respectés du village ont l’honneur d’incarner les rôles de roi et de dignitaires, revêtus de costumes traditionnels d’une grande solennité.
Le rituel du port du palanquin crée une ambiance joyeuse.

Parallèlement à la cérémonie royale, le palanquin du seigneur se dirige vers le temple Thuong pour y accomplir des rituels traditionnels : mise à l’épreuve de l’épée et triple coup porté à une pierre - un geste rituel chargé de sens dans les croyances populaires - avant de pénétrer dans le temple pour vénérer la tablette ancestrale de Cao Son Dai Vuong. Les rituels achevés, le roi regagne la maison communale du village et prend place sur son trône, sous les acclamations joyeuses de la population.

La procession traverse une zone densément peuplée, où la foule se presse pour recevoir les bénédictions.
L’orchestre de musique cérémonielle accompagne la procession tout au long du parcours.
Le moment où le roi bénit la foule.
Des bénédictions sont distribuées au milieu des acclamations joyeuses.
Dans la procession, derrière le roi se trouve le Tan Ly, l’un des quatre dignitaires portés en palanquin participant à la cérémonie. S’ajoutent à lui trois autres personnages connus comme les « quatre piliers de la cour » : la garde impériale, le commandant et le gouverneur. Ils sont portés en palanquins par des porteurs tout au long de la procession.
Les dignitaires, avec le roi et le seigneur, forment le dispositif cérémoniel, garantissant la solennité et le bon déroulement de la procession.
Le festival du temple Sai est célébré dans l’espoir d’une nouvelle année prospère, riche et heureuse. Organisée au début du printemps, cette fête religieuse est un véritable « musée vivant », reflétant la richesse de la vie culturelle et spirituelle du peuple.

 

Bien plus qu’une simple procession de palanquins, cette fête est aussi l’occasion pour la communauté de s’impliquer à chaque étape des préparatifs : du choix des costumes à l’organisation du cortège, en passant par la mise en place des rituels. Cette participation collective permet au festival de se perpétuer et de se transmettre de génération en génération, assurant ainsi la vitalité durable de ce patrimoine culturel dans la vie contemporaine./.


Texte et Photos: Công Dat/VI - Traduction: Hà Vu


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