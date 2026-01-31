L’empreinte du Président Hô Chi Minh à Biskra : un symbole vivant de l’amitié Vietnam-Algérie

Près de 80 ans après le passage du Président Hô Chi Minh dans la ville de Biskra, l’ancien hôtel Trans Atlantic, aujourd’hui AN Hotel, demeure un lieu de mémoire vivant, symbole fort de l’amitié Vietnam–Algérie et du rayonnement international du leader vietnamien dans la lutte pour la libération des peuples.



Lors d’un voyage dans la province de Biskra, au Sud de l’Algérie, le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Algérie a revisité l’ancien hôtel Trans Atlantic, aujourd’hui AN Hotel, où le Président Hô Chi Minh avait séjourné en 1946 lors de son voyage en France. Dans ce lieu historique, il avait rencontré des intellectuels et patriotes algériens et formulé des analyses visionnaires sur la lutte de libération nationale du peuple algérien.

Près de huit décennies plus tard, malgré le changement de nom et de propriétaire, l’établissement conserve les traces de ce passé historique. D’ancien édifice de l’époque coloniale, l’hôtel est devenu une propriété privée, mais les souvenirs liés au Président Hô Chi Minh y sont soigneusement préservés. Son portrait est exposé dans un emplacement d’honneur, tandis que son nom figure sur une grande plaque commémorative aux côtés de personnalités internationales ayant marqué les lieux, illustrant ainsi son rayonnement mondial.

A l'intérieur d'AN Hotel. Photo: VNA

Selon la direction de l’AN Hotel, de nombreuses délégations vietnamiennes et étrangères s’y rendent chaque année pour séjourner, visiter et se recueillir. Des chercheurs, des journalistes et des Vietnamiens résidant à l’étranger considèrent Biskra comme un site emblématique retraçant le parcours de l'Oncle Hô. Plusieurs missions diplomatiques viennent également s’y informer sur les figures historiques associées à cet établissement.

Le Président Hô Chi Minh est depuis longtemps un symbole de l’amitié Vietnam-Algérie et de la solidarité entre les peuples engagés dans la lutte pour l’indépendance et la liberté. Sa pensée, sa vision stratégique et sa profonde sympathie pour les mouvements de libération nationale en Afrique ont contribué à rapprocher le Vietnam de l’Algérie, deux pays partageant des aspirations communes.

Le portrait du Président Hô Chi Minh est exposé dans le hall d’honneur de l’hôtel. Photo : VNA

À l’occasion du 85ᵉ anniversaire du retour du Président Hô Chi Minh au pays pour diriger directement la Révolution vietnamienne (1941–2026), cette visite à Biskra constitue à la fois un hommage à sa mémoire et un rappel des valeurs durables qu’il a léguées, ainsi que des fondements historiques solides de l’amitié entre le Vietnam et l’Algérie./.