Le PCF souligne les jalons historiques du 14e Congrès national du PCV

Vincent Boulet, membre de l'exécutif national du Parti communiste français (PCF) chargé des relations internationales, a affirmé que le Parti communiste du Vietnam (PCV) continuait d'exercer un rôle de direction décisif dans l’œuvre de construction, de défense et de développement du pays, soulignant que le 14e Congrès national du PCV constituerait un jalon stratégique majeur pour l'avenir de la nation dans un contexte international instable.

Vincent Boulet, membre de l'exécutif national du PCF chargé des relations internationales, a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA). Voici le contenu de cet entretien :

"Comment évaluez-vous le rôle dirigeant du PCV dans la construction, la défense et le développement du pays au cours des dernières décennies ? Selon vous, comment ce rôle devrait-il être exercé et renforcé dans la nouvelle phase de développement du Vietnam, face à des défis nationaux et internationaux de plus en plus complexes ?

Vincent Boulet : Depuis sa libération et sous la direction du PCV, le Vietnam a parcouru un chemin remarquable. Le peuple vietnamien et le PCV, par leur travail acharné et leur sens du sacrifice, ont réussi à éradiquer l'extrême pauvreté dès les années 2010. Le pays est aujourd'hui reconnu par les organismes internationaux comme un exemple de développement économique, avec des indicateurs de bien-être humain très élevés. Les avancées dans le système éducatif, la modernisation des infrastructures et la mise en place d'un système de santé moderne sont extrêmement impressionnants. La politique écologique, la modernisation des institutions et de l’économie sont conduites d’une manière planifiée. Le PCF salue les réalisations du PCV qui s’engage aujourd’hui pour une nouvelle étape du développement social et économique du Vietnam en vue du centenaire du PCV et de celui l’indépendance. Ce que le peuple vietnamien et le Parti communiste du Vietnam ont réalisé, tant en temps de guerre qu'en temps de paix, est véritablement exemplaire et héroïque.

Selon vous, quelle est la portée du XIVe Congrès national du PCV pour l’avenir du pays, tant sur les plans politique, économique et social que s’agissant du positionnement et du rôle du Vietnam sur la scène internationale dans la période à venir ?

Vincent Boulet : Le PCF adresse ses salutations les plus fraternelles au XIVe congrès national du PCV. Comme notre secrétaire national Fabien Roussel l’a écrit à son excellence To Lam, secrétaire général du PCV, ce congrès représente un moment décisif pour le Parti, l'État et le peuple vietnamien. Il marque une étape importante dans le processus de développement national et dans l'application des orientations politiques établies lors des congrès précédents. L'examen des quarante années de Renouveau (Doi Moi) et des perspectives pour la période 2026-2030 témoigne de l'engagement du PCV envers un avenir durable et prospère pour le Vietnam.

Nous saluons l'importance de ce rassemblement de 1 588 délégués représentant plus de 5,6 millions de membres du Parti. Il illustre la force et l'unité du PCV, et nous sommes convaincus qu'il aboutira à des décisions éclairées pour le bien-être du peuple vietnamien.

Dans le contexte international actuel, marqué de profondes mutations, des recompositions géopolitiques, des tensions accrues et des défis globaux majeurs, quels sont, à votre avis, les principaux atouts dont dispose le Vietnam, ainsi que les principales difficultés auxquelles il devra faire face pour mettre en œuvre avec succès les orientations et objectifs définis par le PCV pour les années à venir ?

Vincent Boulet : Tout au long de la révolution vietnamienne et depuis l’indépendance du pays, sous la direction du Parti, les relations internationales et l’intégration internationale ont toujours joué un rôle essentiel, en entretenant une articulation dialectique avec l’indépendance de la patrie. Le Président Hô Chi Minh, premier ministre des Affaires étrangères du pays, avait très tôt souligné le lien organique entre le Vietnam et le monde. Cette orientation a permis au Vietnam de remporter des succès majeurs. Grâce à elle, le Vietnam joue aujourd’hui un rôle central dans les organisations régionales et internationales. Elle lui aussi permet d’envisager les crises actuelles avec tous les outils nécessaires dans l’intérêt du peuple vietnamien et des coopérations internationales.

L’évolution actuelle du monde est en effet marquée par des tensions et des défis globaux majeurs. Le droit international et la charte des nations unies sont piétinés et menacés. Les travaux du 14e congrès mettent en avant l’exigence d’autonomie stratégique comme fondements d’une intégration approfondie sans dépendance. Elle définit clairement une nouvelle étape du développement de la politique extérieure du pays à la hauteur des risques et des crises. C’est une nouvelle preuve que le PCV sait toujours renouveler sa pensée pour apporter des réponses précises aux défis concrets.

Comment appréciez-vous l’état actuel des relations entre le PCV et le PCF ? Dans un contexte international et régional instable, comment le renforcement du dialogue et de la coopération entre les partis politiques peut-il, selon vous, contribuer à la paix, à la stabilité et au développement durable dans le monde ?

Vincent Boulet : Le PCF a toujours été aux côtés de nos camarades du PCV pour la réalisation de l’indépendance et de l’unité du Vietnam. Nos deux partis partagent une histoire unique de solidarité dans la lutte contre le colonialisme et pour la paix et les droits des peuples. Dès 1920, dès la fondation du PCF à laquelle a participé Hô Chi Minh qui apportait une contribution décisive pour l’implication du PCF dans la lutte contre la domination coloniale. Cette solidarité ne s’est jamais démentie par la suite. Aujourd’hui, la solidarité entre nos deux partis continue à se consolider. Elle est d’autant plus importante dans la nouvelle situation internationale, face aux risques et aux incertitudes qu’elle comporte pour les peuples vietnamiens et français, comme pour tous les peuples.

Notre engagement pour la paix, pour la sécurité collective et humaine, pour le multilatéralisme des relations internationales, est commun, comme l’a souligné en octobre 2024 le séminaire idéologique entre nos deux partis. Le travail de coopération décentralisée se renforcera. Nous continuons à encourager le travail de coopérations économiques, pour le développement durable et la réalisation des objectifs du partenariat stratégique global entre nos deux pays.

Le travail idéologique entre le PCF et le PCV contribue à définir les nécessités et les contours d’une coopération internationale renouvelée entre partis communistes, respectueuse des spécificités de chaque parti, dans la nouvelle situation mondiale, et dans le but de renforcer l’efficacité de l’intervention de nos partis pour les intérêts des peuples souverains et solidaires."/.