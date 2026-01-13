Le Centre du Vietnam parmi les meilleures destinations mondiales pour 2026

Le Centre du Vietnam figure dans le classement de Time Out aux côtés de destinations telles que les Rocheuses canadiennes, Rabat au Maroc, Algodões au Brésil, Hambourg en Allemagne, Aoraki/Mont Cook en Nouvelle-Zélande, Mendoza en Argentine et Cirencester en Angleterre.

Une ambiance animée sur la plage de Man Thai d’un matin d’été. Photo: Thanh Hòa/VI

Le Centre du Vietnam, qui allie avec succès un riche patrimoine culturel et historique à une beauté naturelle, est classé 8e sur la liste des meilleures destinations de voyage pour 2026 du magazine de voyage britannique Time Out.

Le Centre du Vietnam sort officiellement de l’ombre des grandes villes pour devenir un acteur majeur en 2026, a-t-il écrit.

Il n’a jamais été aussi facile de s’y rendre grâce à une vague de nouveaux vols internationaux atterrissant à l’aéroport international de Da Nang, a-t-il indiqué.

De plus, le paysage urbain se métamorphose avec l’ouverture du Nobu Hotel Danang : imaginez 43 étages de luxe en bord de mer, proposant la cuisine fusion nippo-péruvienne signature de Nobu, a poursuivi le magazine.

On estime qu'à Hôi An, il existe actuellement plus de 200 types différents d'yeux de garde. Photo: VI

Remontant la côte, l’ancienne capitale de Huê connaît une véritable renaissance royale, avec d’incroyables restaurations culturelles en cours dans la ville impériale.

Selon Time Out, si vous êtes épuisés par la vie quotidienne, alors le Grand Royal Riverside Hue, un centre de bien-être qui ouvrira bientôt ses portes, sera une véritable oasis de sérénité.

Centara Mirage Resort Mui Ne est une station balnéaire située au bord de la baie Hon Rom, au bourg de Mui Ne. Photo d’archives du Centara

Des dunes de sable de Mui Ne au charme décontracté de la côte de Dà Nang, toute la région offre un équilibre parfait entre aventure et luxe, a ajouté le magazine.

Le Centre du Vietnam, un trésor de découvertes et d'expériences uniques, invite les voyageurs à explorer ses nombreux sites naturels et culturels, certains classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, ses traditions culturelles riches et diversifiées et sa gastronomie raffinée.

Cette région allie harmonieusement l’histoire impériale de Huê, le charme historique de Hôi An, les superbes plages de Dà Nang et Nha Trang, et les merveilles naturelles époustouflantes des grottes du parc national de Phong Nha-Ke Bàng, dont Son Doong, la plus grande grotte du monde.

Nichée au cœur des montagnes de Phong Nha - Ke Bang, la grotte de Thien Duong est un lieu idéal pour ceux qui recherchent la tranquillité dans une nature préservée et souhaitent admirer les merveilles souterraines. Photo : Tat Son/VI

