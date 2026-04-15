Lancement d’un programme de soutien aux doctorants d’excellence pour 2026-2030

Ce programme vise à concrétiser les orientations du Parti, notamment la Résolution n°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Bureau politique sur les percées en matière de développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, ainsi que la Résolution n°71-NQ/TW du 22 août 2025 sur le développement de l’éducation et de la formation.



Les doctorants sont considérés comme une force de recherche essentielle, directement impliquée dans la réalisation de percées scientifiques, technologiques et d’innovation... Photo : VNA

Le 13 avril, le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quan, a signé la décision n°2103/QD-BKHCN approuvant le « Programme de soutien aux doctorants d’excellence pour la période 2026-2030 » (Vietnam Research Excellence Fellowship - VREF).



Ce programme vise à concrétiser les orientations du Parti, notamment la Résolution n°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Bureau politique sur les percées en matière de développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, ainsi que la Résolution n°71-NQ/TW du 22 août 2025 sur le développement de l’éducation et de la formation.



Selon la décision, les doctorants sont considérés comme une force de recherche essentielle, directement impliquée dans la réalisation de percées scientifiques, technologiques et d’innovation.



L’investissement dans la formation des doctorants d’excellence constitue non seulement une solution de développement des ressources humaines, mais aussi un investissement stratégique visant à former des scientifiques de haut niveau et des experts technologiques capables de piloter le développement du pays.



Le programme s’oriente vers un passage du soutien à la formation à un investissement dans la recherche d’excellence, en concentrant les ressources sur des domaines technologiques stratégiques tout en assurant un développement équilibré des autres disciplines scientifiques.



L’objectif est de soutenir des doctorants d’excellence dans la réalisation de recherches de rupture, en privilégiant les projets susceptibles de générer des technologies clés et de développer des produits technologiques stratégiques, contribuant ainsi à renforcer l’autonomie technologique et la compétitivité nationale.



Chaque année, le programme prévoit de sélectionner et de soutenir environ 100 doctorants d’excellence. La priorité est accordée aux projets visant la maîtrise des technologies clés et le développement de produits stratégiques, le reste étant consacré à des recherches innovantes dans d’autres domaines scientifiques.



Les résultats attendus sont définis par des indicateurs précis : au moins 60 % des travaux publiés dans des revues scientifiques internationales de référence ; au moins 20 % faisant l’objet de dépôts de propriété intellectuelle ; et au moins 15 % transférés, commercialisés ou appliqués dans la production et les activités économiques.



Le programme vise également à constituer un réseau de jeunes scientifiques, à développer des équipes de recherche performantes et à renforcer la coopération internationale.



Les bénéficiaires sont des doctorants répondant aux critères définis, proposant des projets de recherche axés sur la maîtrise et l’innovation de technologies clés ou des travaux scientifiques de haut niveau présentant un caractère novateur et de rupture.



Des scientifiques et experts vietnamiens et étrangers participent à l’encadrement, tandis que des entreprises et organisations contribuent au financement, à la recherche collaborative et à l’application des résultats, conformément à la législation en vigueur.



Le financement est assuré par le budget de l’État au titre des dépenses consacrées aux sciences, aux technologies et à l’innovation, complété par des ressources mobilisées auprès des entreprises et des organisations nationales et internationales.



Le soutien financier prélevé sur le budget de l’État peut atteindre un milliard de dôngs par an pour chaque doctorant, pour une durée maximale de trois ans.



Ces fonds sont destinés aux activités directement liées à la recherche, notamment les rémunérations, les équipements, les données, les infrastructures, les publications scientifiques, la participation à des conférences, le développement de produits, l’expérimentation, la valorisation de la propriété intellectuelle et le transfert de technologies…



La Fondation nationale pour le développement des sciences et des technologies (National Foundation for Science and Technology Development - NAFOSTED) est chargée de la mise en œuvre du programme./.