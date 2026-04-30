Hô Chi Minh-Ville accélère le renforcement de ses capacités en science et innovation

Misant sur la recherche-développement, les technologies stratégiques et une coopération étroite entre État, universités et entreprises, Hô Chi Minh-Ville accélère la consolidation de ses capacités scientifiques et d’innovation afin de bâtir un nouveau moteur de croissance durable.



Laboratoire de recherche en nanotechnologies modernes de l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Entrant dans une nouvelle phase de développement, Hô Chi Minh-Ville affirme sa volonté de transformer en profondeur son modèle de croissance en le fondant sur la science, la technologie, l’innovation et des ressources humaines de haute qualité.

L’investissement accru dans la recherche-développement (R&D), les technologies stratégiques et un cadre institutionnel propice à l’innovation est considéré comme un levier essentiel pour forger de nouveaux avantages compétitifs.



Dans cette optique, la ville élabore actuellement un programme de recherche scientifique et de développement technologique pour la période 2026-2030, avec des objectifs ambitieux. D’ici à 2030, les dépenses sociales consacrées à la R&D devraient atteindre entre 2 et 3 % du produit intérieur brut régional (GRDP), dont plus de 60 % provenant du secteur privé. Chaque année, au moins 40 projets scientifiques et technologiques de niveau municipal seront validés, tandis qu’une cinquantaine de nouvelles missions de recherche seront lancées.