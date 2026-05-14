Le Vietnam ambitionne de devenir un centre régional de l’industrie numérique

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a signé, le 13 mai 2026, la Décision n°840/QD-TTg approuvant le Programme de développement de l’industrie des technologies numériques pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045.



Le développement de l’industrie des technologies numériques est considéré comme celui d’un secteur économique et technique fondamental, jouant un rôle moteur clé pour créer des percées en matière de productivité, de qualité et de compétitivité de l’économie, jeter des bases solides pour la transformation numérique nationale, favoriser une croissance économique à deux chiffres et contribuer de manière décisive à l’objectif de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

L’objectif général du programme est de développer une industrie vietnamienne des technologies numériques moderne et hautement compétitive. Photo: VNA

Le programme place les entreprises au centre du développement, en identifiant le secteur privé comme principal moteur de l’industrie des technologies numériques. L’accent est mis sur la mobilisation des grandes entreprises, notamment des grands groupes privés, afin d’investir et de développer ce secteur. L’État joue un rôle de facilitateur en élaborant le cadre juridique, en planifiant les infrastructures industrielles numériques et en créant un marché à travers l’orientation, les commandes publiques et l’attribution de missions clés nationales aux entreprises vietnamiennes du numérique.



Le développement de l’industrie numérique repose sur l’esprit « Make in Viet Nam » : innover au Vietnam, produire au Vietnam pour mieux rayonner. Les entreprises vietnamiennes sont appelées à maîtriser les technologies, à faire preuve de proactivité et de créativité dans la recherche, la conception, la production et la fourniture de produits et services numériques, afin de dominer le marché national et de renforcer leur compétitivité à l’échelle mondiale.



Cap sur la maîtrise des technologies clés et stratégiques



L’objectif général du programme est de développer une industrie vietnamienne des technologies numériques moderne et hautement compétitive, avec de grandes entreprises technologiques stratégiques capables de maîtriser les technologies de base et les technologies stratégiques, tout en contribuant aux missions prioritaires nationales en matière de sciences, de technologies, d’innovation et de transformation numérique.



Le programme vise également à développer un écosystème d’entreprises numériques profondément intégrées aux chaînes de valeur mondiales, faisant du Vietnam l’un des centres régionaux et mondiaux de l’industrie numérique, tout en renforçant les ressources humaines de haute qualité et la marque « Make in Viet Nam » sur les marchés régional et international.





La ressources humaines de haute qualité est un volet important du Programme de développement de l’industrie des technologies numériques pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045. Photo : VNA.

D’ici 2030, le chiffre d’affaires de l’industrie numérique devrait atteindre au moins 300 milliards de dollars, avec une croissance annuelle moyenne d’au moins 12 % sur la période 2026-2030. Les exportations de produits et services numériques des entreprises vietnamiennes devraient atteindre au moins 55 milliards de dollars par an, avec une croissance moyenne annuelle d’au moins 30 %.



Le Vietnam ambitionne également d’atteindre 100.000 entreprises numériques et de former plus de 3 millions de travailleurs spécialisés dans l’industrie des technologies numériques.



Vers la création d’une vingtaine de zones technologiques numériques concentrées



Le programme fixe par ailleurs l’objectif de permettre aux entreprises vietnamiennes de maîtriser les technologies nécessaires à la production et à la fourniture de produits et services numériques de pointe.



Il prévoit la création de 16 à 20 zones technologiques numériques concentrées, dont au moins une zone de grande envergure adaptée aux orientations de développement de la région économique clé concernée, ainsi que la mise en place d’au moins un centre partagé de calcul haute performance destiné à résoudre des missions et problématiques majeures et à soutenir le développement de produits et services numériques stratégiques.



À l’horizon 2045, le Vietnam ambitionne de devenir un pays doté d’une industrie numérique développée, figurant parmi les principaux centres régionaux et mondiaux du secteur, l’industrie numérique devenant un pilier majeur de la croissance et de la prospérité nationales.



Pour atteindre ces objectifs, le programme prévoit plusieurs missions et solutions prioritaires : poursuite de l’amélioration du cadre juridique ; promotion de la recherche et du développement de produits et services numériques ; développement des entreprises numériques ; renforcement des ressources humaines ; modernisation des infrastructures industrielles numériques ; promotion des investissements ; développement du marché et des chaînes d’approvisionnement ; construction de systèmes d’information et de bases de données ; ainsi que soutien au développement de l’industrie des semi-conducteurs… -VNA/VI