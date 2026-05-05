Science, innovation, numérique : le Vietnam entre dans une nouvelle ère grâce à la résolution 57

La résolution 57-NQ/TW du Bureau politique, relative aux avancées scientifiques et technologiques, à l’innovation et à la transformation numérique nationale, est considérée par de nombreux intellectuels et scientifiques comme une « résolution libératrice de la pensée scientifique » et une « résolution d’action », fixant des objectifs précis visant à renouveler les modes de pensée et d’action.

Elle ambitionne de mettre en œuvre des politiques adaptées, de lever les obstacles institutionnels et de libérer le potentiel nécessaire à des avancées majeures dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique à l’ère nouvelle.

Les scientifiques vietnamiens espèrent que la résolution 57 permettra non seulement de libérer la créativité, le travail et les ressources d’investissement de l’ensemble de la société, mais aussi d’attirer davantage de ressources nationales et internationales au service de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique.

Le Premier ministre Le Minh Hung à la séance de travail avec le ministère des Sciences et des Technologies. Photo: VNA

Partageant son point de vue sur les politiques novatrices visant à atteindre les objectifs stratégiques définis par le Bureau politique, la professeure agrégée Nguyen Thi Hoai Le, directrice de l’Institut d’études humaines de l’Académie vietnamienne des sciences sociales, a indiqué que les institutions scientifiques et technologiques du Vietnam souffraient auparavant de nombreuses insuffisances, limitant les opportunités de carrière et les revenus dans ce secteur par rapport à d’autres domaines.

Elle a également souligné que la durée de formation pour devenir chercheur de haut niveau est longue, tandis que les conditions de recherche et d’échanges internationaux restent encore limitées par de nombreuses contraintes réglementaires. Dans ce contexte, la résolution 57 apporte une nouvelle dynamique et une source d’inspiration, permettant non seulement aux scientifiques, mais aussi aux jeunes passionnés de recherche, de poursuivre leurs ambitions avec davantage de confiance.

Selon elle, la résolution 57 contribue également à la création d’un écosystème complet dans lequel la recherche scientifique ne se limite pas à la production de connaissances, mais est transformée en technologies concrètes, appliquées dans la pratique, favorisant l’innovation et le développement d’infrastructures de données au service de l’économie numérique.

Atelier de formation en automatisation robotisée au Centre de formation de la Zone de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Concernant les sept tâches et solutions définies dans la résolution, la professeure agrégée estime que leur contenu est pertinent et cohérent, couvrant à la fois les enjeux fondamentaux et des éléments innovants. Elle a particulièrement salué le fait que le secrétaire général du Parti, To Lam, dirige directement le Comité central de pilotage pour la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, ce qui témoigne d’une volonté forte de transformation nationale et ouvre de nouvelles perspectives aux scientifiques dans leurs activités de recherche et d’innovation.

Le laboratoire national clé de mécatronique et applications de l'Université de la science et de la technologie, relevant de l'Université de Da Nang. Photo : VNA

Afin de garantir une mise en œuvre efficace et rapide de la résolution 57, elle recommande que l’État révise et adopte des politiques et réglementations adaptées aux réalités, afin de créer un environnement concurrentiel, efficace et équitable pour la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique. Par ailleurs, un programme spécifique devrait être élaboré pour former une main-d’œuvre hautement qualifiée, notamment dans les domaines scientifiques et technologiques.

Les entreprises, quant à elles, devraient non seulement jouer un rôle de financement, mais aussi participer à l’évaluation, à la valorisation des résultats de recherche et au transfert des avancées scientifiques et technologiques vers la production.

Selon la professeure agrégée Nguyen Thi Hoai Le, la généralisation de la mise en œuvre de la résolution 57 permettra aux scientifiques d’adapter de manière proactive le contenu et les méthodes de recherche afin d’atteindre des objectifs concrets. Il s’agit d’une étape importante, contribuant à un développement plus flexible et plus dynamique de la science et de la technologie dans la nouvelle période.

Elle estime enfin que, face aux exigences et aux opportunités offertes par la résolution 57, les intellectuels et les scientifiques doivent pleinement prendre conscience de leur responsabilité envers le développement du pays dans les années à venir./..

Texte: Vu Dung Photos: VI Traduction: Diêu Vân