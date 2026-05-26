Le gouvernement vietnamien adopte une politique de bourses pour les sciences et les technologies stratégiques

Le gouvernement vietnamien vient de publier le décret n°179/2026/ND-CP relatif à une politique de bourses d’études destinée aux étudiants des filières scientifiques fondamentales, des secteurs techniques clés et des technologies stratégiques, afin d’attirer et de former des ressources humaines hautement qualifiées au service du développement national dans la nouvelle période.

La politique de bourses s’applique aux citoyens vietnamiens suivant une formation initiale en licence, en ingénierie, en master ou en doctorat dans les filières scientifiques concernées. Photo: VNA

Ce texte, composé de cinq chapitres et de 17 articles, définit précisément les bénéficiaires, les programmes de formation concernés, les principes d’attribution, les critères, les montants et la durée des bourses, ainsi que les modalités de gestion et de financement.

Selon le décret, cette politique s’applique aux citoyens vietnamiens suivant une formation initiale en licence, en ingénierie, en master ou en doctorat dans les filières scientifiques concernées. La liste officielle comprend 15 groupes de disciplines prioritaires, parmi lesquels la biologie, les mathématiques, les statistiques, les sciences physiques, les sciences de la Terre, l’informatique, les technologies de l’information, le génie mécanique, l’électronique, les télécommunications, le génie chimique, les matériaux, la métallurgie, l’environnement, la géophysique, les techniques minières et la construction. Ces secteurs sont considérés comme essentiels au développement scientifique, technologique et à l’innovation du pays.

Vietnam Security Summit 2026 tenu à Hanoï. Photo: VNA

Pour obtenir ces bourses, les étudiants doivent remplir des critères précis. Sont concernés ceux admis dans les programmes de formation de talents approuvés par le ministère de l'Éducation et de la Formation, ainsi que les étudiants inscrits dans le secteur des puces semi-conductrices.

En outre, les étudiants admis dans les filières scientifiques fondamentales, les secteurs techniques clés et les technologies stratégiques doivent soit avoir remporté un premier, deuxième ou troisième prix lors d’un concours national ou international au cours des trois dernières années, soit obtenir au moins 22,5 points au total en mathématiques et dans deux matières parmi la physique, la chimie, la biologie ou l’anglais à l’examen national de fin d’études secondaires, tout en figurant parmi les 30 % des candidats ayant les meilleurs résultats à l’échelle nationale dans le même groupe de filières.

Le maintien de la bourse est conditionné à une conduite irréprochable et à des résultats académiques satisfaisants. Les étudiants en licence et en ingénierie doivent valider chaque année un nombre minimal de crédits et obtenir au moins la mention "assez bien".

Pour les étudiants en master et les doctorants, l’attribution repose sur les résultats de recherche et les publications scientifiques.Le décret précise également que les bénéficiaires de la bourse ne peuvent pas changer de filière ou de programme de formation en dehors de la liste des secteurs soutenus, sauf cas de force majeure reconnus par l’établissement de formation. En cas de changement entraînant la perte du droit à la bourse, ils devront rembourser à l’État les sommes perçues.

Les étudiants des programmes d’excellence recevront une bourse mensuelle de 5,5 millions de dongs, contre 4,2 millions pour les filières des semi-conducteurs et des sciences fondamentales, et 3,7 millions pour les secteurs techniques clés et les technologies stratégiques. Les étudiants en master bénéficieront de 5,5 à 7,4 millions de dongs par mois selon la filière, tandis que les doctorants percevront entre 7,4 et 8,4 millions. La durée d’attribution est de dix mois par an pour les étudiants de niveau universitaire et de douze mois pour les cycles supérieurs.

Le décret entrera en vigueur le 15 juillet 2026. Les avantages financiers s'appliqueront aux étudiants recrutés à partir de l'année 2025, et les premiers versements débuteront le 1er septembre 2026. -VNA/VI