Huê déploie le tapis rouge pour attirer et retenir les talents nationaux et internationaux

Face à la mobilité croissante de la main-d'œuvre qualifiée, attirer les talents nationaux et les experts internationaux est devenu une exigence urgente pour la ville de Huê et le Vietnam tout entier.

​Préconisations des experts du terrain

​Le développement des ressources humaines de haute qualité est défini par le 14e Congrès du Parti comme l’une des trois percées stratégiques majeures. La Résolution 57-NQ/TW du Bureau politique souligne également la nécessité de mettre en place des mécanismes spécifiques pour attirer les Vietnamiens de l’étranger ainsi que les experts internationaux afin qu’ils travaillent et vivent au Vietnam.

​Selon le docteur Nguyên Thai Bao, de l’Hôpital central de Huê, la réussite de cette politique repose sur deux piliers essentiels : d’une part, un système de rémunération et d’avantages suffisant pour garantir la stabilité de vie, incluant l’éducation, la santé et le logement pour les familles ; d’autre part, un environnement professionnel ouvert, fondé sur l’évaluation des résultats plutôt que sur l’ancienneté, favorisant l’innovation et la concrétisation des idées. "Il est nécessaire de créer un écosystème dans lequel les talents ont envie de s’installer durablement et de se développer", souligne-t-il.

​De son côté, le docteur Nguyên Van Dinh, qui a étudié au Japon avant de revenir à l’Université de Huê, insiste sur l’importance de soutenir les investissements dans les entreprises et centres de recherche dans des secteurs comme l’économie numérique, la santé spécialisée, la logistique et les technologies vertes. Selon lui, il est également nécessaire de mettre en place des politiques claires de promotion et de rémunération, des incitations fiscales, un soutien financier aux experts et aux scientifiques de retour au pays pour y travailler et un soutien à l’entrepreneuriat ainsi que la création de fonds d’investissement destinés aux projets des talents. La ville pourrait également renforcer sa visibilité en racontant les réussites de ceux qui sont revenus et en mettant en avant la qualité de vie : espaces verts, tranquillité, patrimoine culturel, gastronomie et coût de la vie raisonnable.

​La professeure et docteure Trân Thi Van Hoa estime pour sa part que l’attraction de la "classe créative" doit s’inscrire dans des projets professionnels à forte valeur ajoutée. Huê peut ainsi adopter une politique de "tapis rouge" pour les intellectuels, combinant rémunération compétitive et environnement de vie de haute qualité, avec un bon système de santé, une éducation internationale et des espaces verts.

​Vision des gestionnaires et des institutions

​Dans sa stratégie visant à devenir un centre médical spécialisé de référence en Asie du Sud-Est, l’Hôpital central de Huê considère les ressources humaines de haute qualité comme un facteur clé. Les médecins et scientifiques formés ou ayant travaillé dans des pays à la médecine avancée constituent ainsi une force essentielle, contribuant à de fortes avancées en matière d’expertise et de technologies médicales modernes. Le professeur Pham Nhu Hiêp, directeur de l’établissement, indique que l’hôpital a mis en place un environnement professionnel favorisant la recherche et l’innovation. Les jeunes médecins formés à l’étranger bénéficient de programmes de soutien pour appliquer rapidement de nouvelles techniques.

​L'Université de Huê adopte une approche similaire en renforçant ses coopérations internationales et en créant des fonds de récompense pour les chercheurs d'excellence. Le docteur Bùi Van Loi, directeur adjoint de l'Université de Huê, espère que de nouvelles politiques spécifiques permettront de mieux retenir ces profils au service du pays.

Le docteur Nguyen Duc Bach, membre du Conseil scientifique de l'Hôpital central de Huê, a posé les premières pierres et a progressivement perfectionné le système de gestion des ressources humaines et d'évaluation de l'hôpital. Photo : VNA

​Selon Nguyên Thi Thu Huong, directrice adjointe du Service municipal des sciences et des technologies, la ville a mis en place des mécanismes de soutien à la recherche scientifique, à l’innovation, au développement technologique et à la transformation numérique. Dans les temps à venir, Huê poursuivra ses politiques d’attraction et de rétention des talents scientifiques en améliorant les conditions matérielles, l’environnement de travail et les perspectives de carrière, afin de renforcer la compétitivité et de stimuler la croissance locale.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân (6e à partir de la gauche) lors de la 18e cérémonie de remise des Prix "Nhân tài dât Viêt" (Talents du Vietnam), à Hanoi, le 27 octobre. Photo : VNA

Enfin, le vice-président du Comité populaire municipal, Trân Huu Thuy Giang, réaffirme que la ville planifie ses ressources humaines d'ici 2030 avec une priorité donnée aux secteurs clés, notamment la santé spécialisée, l’éducation et la formation, le tourisme, la technologie de l'information, l’industrie culturelle et la transformation numérique.

​Huê vise ainsi à bâtir un environnement professionnel transparent, offrant des perspectives de carrière durables, en renforçant la coopération entre l’État, les universités et les entreprises, ainsi qu’en développant des partenariats internationaux pour attirer des professionnels de haut niveau.-VNA/VI