Accélération du développement du solaire en toiture

La demande en électricité augmente fortement, notamment pendant les périodes de forte chaleur, ce qui impose des exigences urgentes en matière d’économies et d’efficacité énergétique. La directive n°10/CT-TTg du Premier ministre constitue une base pour que les autorités locales, les entreprises et les citoyens déploient des solutions visant à alléger la pression sur le système électrique, tout en favorisant le développement du solaire en toiture.

Dans le contexte où 2026 marque la première année de mise en œuvre du plan de développement socio-économique pour 2026-2030, avec des objectifs de croissance élevés, les besoins en approvisionnement électrique ne cessent d’augmenter, alors que le marché énergétique international reste incertain. La directive n°10/CT-TTg fixe six groupes d’objectifs portant sur la gestion de la demande, l’utilisation efficace de l’électricité et le développement du solaire en toiture selon un modèle d’autoproduction et d’autoconsommation.

Selon Mai Xuan Liem, vice-président du Comité populaire de Thanh Hoa, cette province a confié aux unités concernées l’élaboration de plans d’action assortis d’objectifs et de solutions concrètes, tout en définissant clairement les responsabilités de chaque organisme dans leur mise en œuvre. La province élabore également un programme d’utilisation rationnelle et efficace de l’énergie pour la période 2026-2030, privilégiant le développement du solaire en toiture dans les bâtiments publics et encourageant la participation des ménages.

À l’échelle globale, la mise en œuvre coordonnée de ces solutions permet non seulement de réduire la charge du réseau, mais aussi d’améliorer l’efficacité du système électrique et de limiter les investissements dans de nouvelles capacités de production.

Pour Ha Dang Son, spécialiste en énergie, le développement du solaire en toiture selon un modèle d’autoproduction et d’autoconsommation constitue une orientation pertinente. Il s’agit d’une source d’énergie propre, facile à installer, avec un retour sur investissement rapide, particulièrement adaptée à la consommation lors des pics de chaleur, contribuant ainsi à réduire la pression sur l’approvisionnement.

Cependant, il souligne que cette source dépend des conditions météorologiques et nécessite d’être associée à des systèmes de stockage afin d’en améliorer la flexibilité.

Installation de panneaux solaires en toiture à Can Tho. Photo : VNA

Dans les entreprises, ce modèle montre déjà des résultats concrets. Selon Nguyen Quang Tao, vice-directeur général de la société mécanique de Ngai Cau à Bac Ninh, un système solaire en toiture d’environ 1 MWp a été installé sur les ateliers, permettant non seulement d’augmenter l’usage des énergies renouvelables, mais aussi de réduire la chaleur grâce à la végétalisation, limitant ainsi le recours à la climatisation. Lors des fortes chaleurs, proches de 40°C, la température dans les ateliers diminue nettement, ce qui réduit les coûts et améliore les conditions de travail.

Dans le secteur des services, les efforts d’économie d’électricité se renforcent également. Le Anh Tuan, représentant de l’hôtel Long Thanh à Thanh Hoa, indique que, pour un hôtel de 190 chambres, la facture d’électricité peut atteindre 400 à 500 millions de dongs par mois en haute saison. Pour y remédier, l’établissement optimise l’usage de la climatisation selon les zones et les horaires, utilise des lampes LED avec capteurs et contrôle les équipements énergivores. Il envisage d’installer un système solaire en toiture afin de sécuriser son approvisionnement et réduire ses coûts à long terme.

Au niveau des ménages, les premiers résultats sont encourageants. À Thanh Hoa, une famille équipée d’un système solaire en toiture de 3,1 kWp a constaté une réduction significative de sa facture d’électricité, notamment en été.

Du point de vue de l’exploitation du système, Nguyen Ba Hoai, représentant de la Société nationale d'exploitation du réseau et du marché de l'énergie (National Power System and Market Operator Company Limited - NSMO) met en avant l’importance des données : la disponibilité d’informations complètes sur le solaire en toiture est essentielle pour prévoir la production et assurer le fonctionnement stable du réseau.

La directive 10/CT-TTg fixe également des objectifs précis : environ 10 % des bâtiments publics et des ménages devraient être équipés de systèmes solaires en toiture, ou atteindre une capacité totale équivalente à 20 % du plan pour la période 2026-2030. -VNA/VI