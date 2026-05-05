Résolution 57 : Orientations pour la transition énergétique

Pour concrétiser cette ambition, la transition vers un modèle de croissance verte et durable, fondé sur la science, la technologie et l’innovation, est essentielle. Dans ce contexte, la résolution n° 57-NQ/TW du Politburo relative aux avancées majeures dans le développement scientifique, technologique et de l’innovation, ainsi qu’à la transformation numérique nationale, a ouvert des perspectives stratégiques, notamment dans le domaine des énergies renouvelables – un pilier crucial pour la sécurité nationale et le développement durable.

Ces dernières années, le Vietnam a enregistré une croissance économique impressionnante, accompagnée d’une demande énergétique croissante. Cependant, la structure actuelle de production d’électricité repose encore largement sur les sources d’énergie traditionnelles, en particulier le charbon, qui engendre de graves conséquences environnementales et climatiques et constitue une source d’énergie majeure. D'après les rapports, le charbon représentera près de 50 % de la production nationale d'électricité d'ici 2024, ce qui fragilise le Vietnam au regard de ses engagements internationaux en matière de réduction des émissions et engendre des risques de pollution environnementale et de coûts d'exploitation élevés.

Parallèlement, le Vietnam possède un potentiel considérable en énergies renouvelables, notamment éolienne et solaire. Grâce à son long littoral, son climat tropical et ses ressources abondantes, le développement des énergies propres constitue non seulement une solution pour répondre à la demande énergétique croissante, mais aussi une voie essentielle pour minimiser les impacts environnementaux négatifs et s'adapter au changement climatique. C'est également une condition indispensable pour maintenir un avantage concurrentiel sur le marché international, car des partenaires majeurs comme les États-Unis et l'Union européenne renforcent de plus en plus les normes environnementales dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

La résolution 57-NQ/TW identifie le développement des sciences et technologies, l'innovation et la transformation numérique comme une avancée majeure prioritaire. Elle a des implications profondes pour le secteur de l'énergie, en particulier pour les énergies renouvelables. La résolution souligne la nécessité de se concentrer sur le développement des infrastructures énergétiques, notamment les énergies nouvelles et propres, et de garantir la sécurité énergétique.

Avec un potentiel abondant en énergies éolienne et solaire, la transition vers les énergies renouvelables est non seulement une tendance inévitable, mais aussi une opportunité pour le Vietnam de réaffirmer ses engagements internationaux et de renforcer sa position sur la scène internationale.

Système d’énergie solaire photovoltaïque installé sur le toit des habitants.

Le Dr Nguyen Xuan Khoat, directeur adjoint du Centre d'application des technologies de l'information de l'Académie vietnamienne des sciences sociales, a déclaré qu'après de nombreuses années de difficultés liées aux mécanismes et aux politiques en vigueur, la communauté scientifique et technologique attend une transformation profonde avec la mise en place officielle du Comité central de pilotage pour la science, le développement technologique, l'innovation et la transformation numérique, présidé par le secrétaire général To Lam. Grâce aux avancées majeures et aux mesures systématiques et ambitieuses définies, la résolution n° 57-NQ/TW jette les bases pour surmonter ces obstacles. Ces freins entravent la circulation de la science, de la technologie et de l'innovation, mais cette résolution crée également de nouveaux mécanismes pour véritablement promouvoir ces activités, tout en renforçant la confiance et la motivation de centaines de milliers d'entreprises innovantes, leur permettant ainsi de se développer et de prospérer sereinement.

Selon un rapport du Groupe électrique vietnamien (EVN), la capacité installée totale des sources d'énergie renouvelables (éolien et solaire) a connu une croissance impressionnante ces dernières années. D’ici fin 2025, la capacité totale des installations solaires photovoltaïques en toiture et à concentration aura dépassé 16 GW, tandis que celle de l’éolien atteindra environ 4 GW. Cette croissance, malgré les défis posés par le réseau électrique, témoigne de l’énorme potentiel d’exploitation des énergies propres.

Cérémonie de lancement de la campagne « Tout le monde pratique une utilisation efficace de l’énergie en réponse à Heure de la Terre 2026 » sous le thème « Innovation verte, avenir vert », tenue à Hanoï le 21 mars 2026. Photo : VNA

Dans les faits, les projets d’énergies renouvelables actuels privilégient l’application de technologies de pointe. Par exemple, les éoliennes de nouvelle génération offrent une capacité supérieure et fonctionnent efficacement même par faible vent. Les panneaux solaires, notamment les technologies PERC et bifaciales, gagnent en popularité et contribuent à améliorer l’efficacité de la récupération d’énergie. Les entreprises technologiques et énergétiques vietnamiennes font preuve de proactivité en anticipant et en appliquant les principes de la Résolution 57.

M. Dang Van Tu, directeur technique du groupe CMC Technology, a déclaré : « L’un des objectifs de la Résolution 57 est de développer une infrastructure de technologies numériques de pointe. Forts de plus de 10 000 collaborateurs hautement qualifiés et d’une stratégie de transformation axée sur l’IA, nous sommes convaincus que CMC peut contribuer au développement de solutions numériques pour le secteur de l’énergie, en optimisant l’exploitation des réseaux intelligents, en gérant l’énergie efficacement et en développant des applications pour les énergies renouvelables.»

M. Tu a également précisé la position du Vietnam dans la région : « Si l’on considère l’importance du secteur des technologies de l’information, son chiffre d’affaires a constamment dépassé les 100 milliards de dollars américains ces dernières années. » Cependant, comparé à Singapour, le Vietnam accuse encore un retard important en matière d’innovation. La Résolution 57 nous incite à investir davantage dans la recherche et le développement (R&D) et à encourager l’innovation dans le domaine des technologies, et plus particulièrement des technologies énergétiques.

Photo: VNA

La Docteure Pham Thi Thanh Nga, directrice de l'Institut de météorologie, d'hydrologie et de changement climatique, a déclaré que la résolution 57 constitue un moteur essentiel pour les chercheurs. Chercheuse en sciences de la Terre, elle constate une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes et des records de température terrestre constamment battus. Par conséquent, la professeure Nga estime que les scientifiques doivent « approfondir leurs connaissances sur les phénomènes météorologiques extrêmes afin de minimiser les risques de catastrophes naturelles, de protéger les vies et les biens, et de garantir une production et une exploitation des ressources efficaces ».

La Résolution 57 n'est pas seulement un document de politique générale, mais aussi une boussole stratégique qui guide le Vietnam dans sa transition énergétique. En misant sur la science et la technologie, l'innovation et la transformation numérique, le Vietnam peut maximiser le potentiel des énergies renouvelables, garantir sa sécurité énergétique, promouvoir une croissance verte et durable et affirmer sa position sur la scène internationale. La mise en œuvre synchronisée et efficace des solutions proposées dans la résolution sera un levier crucial, permettant au Vietnam de progresser plus rapidement vers la réalisation de ses ambitieux objectifs de développement.