La collection de monnaies anciennes d'un colonel à la retraite

Derrière chaque pièce de monnaie ancienne se cache l'histoire, les valeurs économiques, culturelles et industrielles d’une époque.



C'est l'une des raisons pour lesquelles l'ancien colonel de l'armée Lê Dai Hiêp a toujours, depuis plusieurs décennies, gardé intacte sa passion pour les pièces de monnaie anciennes. Sa collection comprend des milliers de billets et pièces du Vietnam et d'autres pays du monde.

Bien qu'il possède une collection de pièces de monnaie anciennes de milliers de types différents, des billets de banque aux pièces de monnaie des périodes historiques du Vietnam et du monde, l'ancien colonel de l'armée Lê Dai Hiêp est assez secret dans le petit monde des numismates. Il ne les achète ni ne les vend, mais il les collecte comme passe-temps, passion et curiosité pour apprendre la culture et l'histoire à travers chaque billet, chaque pièce.





Lê Dai Hiêp et sa collection de monnaies anciennes.



Une pièce de monnaie vietnamienne datant de 1968.



Lê Dai Hiêp étudie l'histoire des pays à travers les pièces de monnaie anciennes.



Lê Dai Hiêp et son épouse parlent des valeurs culturelles et historiques de chaque pièce de monnaie ancienne.



Il a précisé les informations sur les pièces de monnaie anciennes telles que : sigle, année de parution,… dans un carnet.



Selon Lê Dai Hiêp, chacune de ses pièces a une petite histoire intéressante qui l'accompagne. Il a des billets que Hiêp a reçus de marchands ambulants dans la rue, ou de sa nièce aux États-Unis,…

Lê Dai Hiêp a organisé sa collection d’une manière claire et logique. Il a classé ses monnaies par ordre chronologique. Chacune a une histoire significative et une histoire de fluctuations. Par exemple, pour le billet de 10 000 dongs, il possède des dizaines de types différents selon la série émise chaque année. Ce qui montre le niveau d’inflation de l’économie du pays.

Hiêp a partagé que derrière chaque vieux billet de banque se cachent des faits sur l'histoire, la culture ou sur la situation monétaire associée à chaque période de développement du Vietnam.