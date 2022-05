L'agronome Nguyên Thi Trâm, la "mère" de variétés de riz hybrides vendues des milliards de dongs

La professeure-associée, docteure Nguyên Thi Trâm, Héroïne du Travail, a créé des dizaines de variétés de riz hybride de qualité qui donnent d’abondantes récoltes aux paysans. Elle a contribué à rapporter des dizaines de milliards de dongs au budget de l’Etat par la vente de ces variétés. Elle est même la personne qui a vendu le plus de droits d’auteur d’espèces de riz hybrides du Vietnam.

Des contrats d’acquisition d'un montant record

En juin 2008, la docteure Nguyên Thi Trâm a ébranlé le monde scientifique après avoir vendu la variété de riz hybride TH3-3 au prix record de 10 milliards de dongs à la SARL Cuong Tân, province de Nam Dinh. Ce fut une source d’encouragement considérable pour le monde des agronomes du Vietnam, notamment dans le domaine des variétés de riz.

C’est une variété s’adaptant à plusieurs climats du pays, et de haut rendement (7 à 8 tonnes par ha). Comme c’est une variété de fabrication vietnamienne, elle convient à la bourse des paysans, et elle a d'ailleurs été chaleureusement accueillie par les agriculteurs du Nord, du Centre et des Hauts plateaux du Centre. La variété TH3-3 couvre désormais 60% de la superficie des cultures de riz hybride du pays, contribuant à augmenter les revenus de dizaines de milliers de paysans.

La variété TH3-3 est considérée comme la meilleure des variétés de riz de Nguyên Thi Trâm. Une fois cuisinée, elle devient parfumée et souple. En culture, elle résiste aux pluies, typhons et aussi aux insectes ravageurs.

La professeure associée- Héroïne du Travail, Nguyên Thi Trâm est connue comme la personne qui a vendu le plus de droits d’auteur des variétés de riz hybrides au Vietnam. Photo : Viêt Cuong

A l’âge de 77 ans, Nguyên Thi Trâm sillonne toujours les deltas et régions montagneuses pour découvrir de nouvelles variétés de riz. Photo fournie par Nguyên Thi Trâm

Selon Nguyên Thi Trâm, l’agriculture représente une part importante de l’économie du pays et est exposée aux conséquences du changement climatique. Photo fournie par Nguyên Thi Trâm

Nguyên Thi Trâm vient examiner sur le terrain des cultures de ses variétés de riz hybrides. Photo fournie par Nguyên Thi Trâm

Bien que septuagénaire, la scientifique Nguyên Thi Trâm continue de travailler avec passion. Photo fournie par Nguyên Thi Trâm

Selon Nguyen Thi Trâm, la somme de 10 milliards de dongs n'était pas élevée, mais l'affaire d’acquisition de la variété TH3-3 a marqué la première fois où la recherche scientifique dans l'agriculture a généré une forte valeur commerciale.

Nguyên Thi Trâm a inventé des dizaines de variétés de riz hybrides dont les NN-9, NN-10, NN-23,…

En 2016, elle a créé la surprise en inventant quatre variétés de riz pur dénommées Huong Com qui, après de nombreuses récoltes, donnent un rendement plus élevé que d’autres variétés de riz parfumé. Ses graines de forme ovale et longue, transparentes, riches en nutriments, dégagent une forte saveur.

En décembre 2016, les droits d’auteur des variétés Huong Côm 1 et 4 de Nguyên Thi Trâm ont été vendus à la SARL Cuong Tân, ce qui a préludé à l'élargissement de la zone de culture des variétés de riz parfumé, à la création d'un cycle de fabrication de produits agricoles bio de qualité pour le marché domestique.

Nguyên Thi Trâm est reconnue au Vietnam comme la personne ayant vendu le plus de droits d’auteur de variétés de riz hybrides. Elle est même considérée comme l'agronome ayant connu le plus de succès au Vietnam.

… Histoire de variétés de riz hybride

Un tournant dans sa carrière professionnelle fut au Centre de recherches sur le riz hybride de Hunan (Chine) où elle rencontra le célèbre professeur Yuan Longping, mondialement reconnu pour ses variétés de riz hybrides contribuant à assurer la sécurité alimentaire de la Chine. Cela incita Nguyên Thi Trâm à réaliser son rêve d’aider les agriculteurs vietnamiens à mieux gagner leur vie et à sortir de la paupérisation.

De retour au Vietnam, elle et ses associés ont mené des recherches sur des centaines de variétés de riz, expérimenté de nouvelles variétés hybrides. Tram est parvenu à trouver la bonne race de stérilité mâle génique thermosensible (TGMS). Cette variété était thermo-stérile. Plus précisément, les plants de riz étaient fertiles à des températures inférieures à 24°C et infertiles à des températures supérieures à 24°C, des caractéristiques parfaitement adaptées aux conditions du delta du Fleuve Rouge.

Selon Nguyên Thi Trâm, une agriculture développée et durable nécessite des agronomes dévoués et passionnés. Photo fournie par Nguyên Thi Trâm

Nguyên Thi Trâm lors d'un dialogue avec l’Association des femmes intellectuelles du Vietnam. Photo : Viêt Cuong

Du nouveau gène trouvé, Nguyên Thi Trâm a créé les variétés de riz hybrides TH3-1, TH3-4, TH3-11, ...

En juin 2021, elle a réussi à demander les droits d'auteur pour la variété de riz hybride issue de trois lignées MV2 et la variété de riz hybride issue de deux lignées Lai thom. Outre le riz, elle a créé de nouvelles variétés d’arbres fruitiers par exemple, en 2019, la variété Sacha inchi S18 reconnue comme nouveau spécimen de plante pharmaceutique du Vietnam.





Titre et prix scientifiques de Nguyên Thi Trâm Héroïne du Travail à l’époque du Renouveau Enseignante du Peuple Ordre du Travail de 3e classe Ordre de la Résistance de 2e classe Prix d’Etat en Sciences et Technologies Prix Kovalevskaia 2000 Ordre “Pour l’Oeuvre de l’éducation” Ordre “Pour l’Oeuvre agronome” Ordre “Pour les jeunes générations”

Selon elle, dans le contexte où la superficie de riziculture dans plusieurs localités se réduit à cause de l’urbanisation galopante… la mise au point de variétés hybrides à haut rendement pour assurer la sécurité alimentaire devient une nécessité. De plus l’agriculture, qui représente un important rôle dans l’économie du pays, est exposée aux conséquences du changement climatique.

Pour cette raison, à l’âge de 77 ans, la professeure associée- Héroïne du Travail Nguyên Thi Trâm continue de sillonner les deltas et les régions montagneuses pour découvrir de nouvelles variétés de riz. Pour sa passion et son ardeur au travail, elle donne une belle image du contingent de scientifiques à l’époque du Renouveau et de l’intégration internationale du Vietnam./.