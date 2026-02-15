Hanoï est distinguée dans quatre catégories majeures des prix de Tripadvisor

La tour au drapeau de Hanoi fut construite en 1805 et est considérée comme l’emblème de Hanoï. Photo : Tât Son/VI

Le tourisme de Hanoï continue de marquer les esprits en apparaissant dans plusieurs catégories importantes des Travelers’ Choice Best of the Best Destinations 2026, récemment annoncés par Tripadvisor.

En 2025, la capitale a été honorée dans les catégories suivantes : Top 25 des meilleures destinations au monde (4e place) ; Top 25 des meilleures destinations culturelles au monde (7e place) ; Top 25 des meilleures destinations pour voyager en solo (7e place) ; Top 25 des meilleures destinations gastronomiques au monde (11e place).

Hanoï est depuis longtemps une destination privilégiée des voyageurs, en particulier pour ceux qui souhaitent découvrir l’histoire, la culture et le peuple vietnamien. « À travers les vicissitudes du temps, malgré ses différents noms successifs, la capitale millénaire n’a jamais oublié son histoire glorieuse », souligne Tripadvisor.

Prison centrale de Hoa Lo, un patrimoine précieux de Hanoï. Photo : Công Dat/VI

La ville se distingue par son riche patrimoine architectural et historique, notamment le Van Mieu - Quoc Tu Giam (Temple de la Littérature), le Vieux Quartier, la cathédrale Saint-Joseph, la Citadelle impériale de Thang Long et le Mausolée du Président Ho Chi Minh, ainsi que par ses nombreux temples et pagodes anciens liés à la vie spirituelle locale.

Touristes étrangers visitant le Mausolée du président Hô Chi Minh et la place Ba Dinh à bord d’un bus à impériale. Photo : Công Dat/VI

Hanoï conserve également de nombreux villages anciens, villages d’artisans traditionnels, musées et espaces culturels communautaires où les visiteurs peuvent ressentir pleinement l’identité et la profondeur culturelle de la capitale.

La Grande cathédrale, un des sites préférés des touristes vietnamiens et étrangers visitant Hanoï. Photo : Thanh Giang/VI

Outre son patrimoine culturel et historique, la gastronomie constitue l’un des principaux attraits de Hanoï. Des spécialités de rue dans les marchés animés aux menus créatifs des restaurants, la cuisine hanoïenne offre un véritable voyage sensoriel, où chaque plat raconte une histoire liée à l’histoire, aux habitants et à la culture locale.

Des touristes découvrent l’art de fabrication du cuivre dans la rue Hang Bac. Photo d’archives de la VI

Auparavant, les Travelers’ Choice Awards Best of the Best Destinations 2025 avaient déjà distingué Hanoï dans trois grandes catégories mondiales : Top 25 des destinations culturelles (2e place) ; Top 25 des meilleures destinations (7e place) ; Catégorie spéciale Top 25 des destinations les plus appréciées de tous les temps (14e place).

Lors de la 12e Assemblée générale de l'Organisation de promotion du tourisme pour les villes mondiales (Tourism Promotion Organization for Global Cities -TPO), organisée à Ho Chi Minh-Ville, Hanoï a également été récompensée dans la catégorie « Tourisme durable » dans le cadre des TPO Best Awards 2025.

Le café à l’œuf, un breuvage emblématique de Hanoï. Photo: Khanh Long

Le magazine britannique Time Out a classé Hanoï parmi les sept plus belles destinations d’automne en Asie, tandis que les Telegraph Travel Awards 2025, organisés par le journal britannique The Telegraph, ont inclus Hanoï parmi les plus belles villes du monde en 2025. Le magazine américain Travel and Leisure a également classé Hanoï parmi les 15 destinations de rêve à prix abordable.

Ces distinctions contribuent à renforcer l’attractivité et l’image de marque de Hanoï auprès des touristes nationaux et internationaux.

En 2025, Hanoï a accueilli plus de 33,7 millions de visiteurs (soit une hausse de 20,87 % par rapport à 2024), dont plus de 7,82 millions de touristes internationaux (+22,76 %) et plus de 25,88 millions de touristes domestiques (+20,32 %). Les recettes touristiques totales sont estimées à plus de 134 460 milliards de dôngs (5,17 millions de dollars), en hausse de 21,5 % sur un an./.