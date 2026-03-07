Phu Quoc renforce son attractivité grâce à l'afflux de touristes internationaux début 2026

L'île de Phu Quoc, située dans la province d'An Giang, au cœur du delta du Mékong, a accueilli plus de 2,2 millions de visiteurs au cours des deux premiers mois de 2026, soit une hausse de 57,7 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Les arrivées internationales ont quant à elles bondi de 86,4 %, confirmant ainsi l'attrait croissant de l'île comme destination touristique de premier plan en Asie du Sud-Est.



Selon le Département provincial du tourisme, An Giang a enregistré plus de 5,8 millions d'arrivées de touristes durant cette période, générant des recettes touristiques totales de plus de 15 750 milliards de dongs (environ 600 millions de dollars), soit une augmentation de près de 60 % sur un an. La forte hausse de 83,2 % du nombre de visiteurs internationaux témoigne de la reprise et du développement soutenus du tourisme récepteur. La zone spéciale de Phu Quoc a généré 13 500 milliards de dongs de recettes touristiques, soit 85,7 % des recettes touristiques de la province.



Nguyen Vu Khac Huy, président de l’Association du tourisme d’An Giang, a déclaré que la zone spéciale de Phu Quoc confirme son attrait croissant auprès des visiteurs internationaux, affichant une croissance impressionnante. Cette croissance positionne l’« île perle » comme une destination phare d’Asie du Sud-Est et une concurrente directe pour des îles touristiques de renom telles que Bali en Indonésie et Phuket en Thaïlande.



Selon Nguyen Vu Khac Huy, cette croissance impressionnante s’explique par l’efficacité des campagnes de promotion touristique et par d’importants investissements dans les infrastructures, notamment l’ouverture de liaisons aériennes internationales vers Phu Quoc. Il a toutefois souligné que l’afflux de touristes internationaux engendre également des exigences accrues en matière de qualité de service, de protection de l’environnement et d’expériences touristiques plus enrichissantes.



Le secteur touristique local doit poursuivre ses efforts d’amélioration de la qualité des services afin de fidéliser les visiteurs et de garantir à Phu Quoc le maintien de sa réputation d’« île perle » sur la carte touristique mondiale, a-t-il conclu.



Cette année, le secteur touristique d'An Giang ambitionne une nouvelle progression en termes de fréquentation et de recettes, s'efforçant de consolider sa position de destination touristique et culturelle de premier plan dans le delta du Mékong.



Les autorités locales considèrent 2026 comme une année charnière pour renforcer les infrastructures et les services touristiques en prévision de la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC en 2027, qui se tiendra à Phu Quoc.



Bui Quoc Thai, directeur du département provincial du tourisme, a déclaré que des préparatifs sont en cours pour moderniser les infrastructures touristiques, améliorer la qualité des services et valoriser l'image internationale de l'île en amont de cet événement mondial majeur.



Les efforts se concentrent sur l'accélération des projets de construction liés à l'APEC 2027, la protection du milieu marin de l'île et la formation d'une main-d'œuvre touristique professionnelle capable de répondre aux normes internationales, a souligné Bui Quoc Thai.



L'afflux croissant de visiteurs internationaux représente également une opportunité importante pour le Vietnam de promouvoir son image de destination dynamique, accueillante et attractive auprès des économies membres de l'APEC.



Afin d'améliorer l'expérience des visiteurs, les autorités de Phu Quoc ont mis en place une cellule de crise touristique et un code de conduite touristique à l'horizon 2026. Ce dispositif vise à mieux protéger les droits des visiteurs, à gérer rapidement les incidents et à garantir un environnement touristique sûr, transparent et respectueux. Cette initiative devrait renforcer l'image de Phu Quoc comme destination sûre et professionnelle, tout en soutenant la préparation des grands événements internationaux, notamment l'APEC 2027, et en renforçant la confiance des visiteurs.



La province finalise actuellement un plan de développement touristique pour la période 2025-2030, avec une vision à l'horizon 2035. Elle renforce également ses liens touristiques avec des marchés clés tels que Hô Chi Minh-Ville, les Hauts Plateaux du Centre et les régions montagneuses du Nord afin d'améliorer la qualité des services et de dynamiser la compétitivité de son secteur touristique. - VNA/VI