Booking.com dévoile les destinations les plus accueillantes du Vietnam en 2026

Booking.com, l’une des principales plateformes de voyage numériques au monde, a annoncé les 10 destinations les plus accueillantes du Vietnam dans le cadre de la 14e édition de ses Traveller Review Awards.

Parmi les destinations primées figurent la vieille ville de Hôi An (ville de Dà Nang), Mai Châu (province de Phu Tho), Cu Lao Thu (province de Lâm Dông), les provinces de Ninh Binh et de Tuyên Quang, Côn Dao, Phong Nha (province de Quang Tri), Dà Lat, la zone spéciale de Phu Quôc (province de An Giang) et la province de Cao Bang.

Les cafés offrant une vue sur les rizières en terrasses verdoyantes, en harmonie avec la nature à Ta Van, sont très appréciés des visiteurs. Photo: VNA



Cette année, la liste des destinations vietnamiennes primées présente une grande diversité, allant des vieilles villes historiques aux paisibles retraites montagnardes, en passant par les côtes ensoleillées. Ces destinations reflètent la richesse de l’offre touristique vietnamienne, unies par un esprit d’hospitalité commun qui continue de marquer les visiteurs.

Des touristes étrangers à Da Nang. Photo: VNA



Les Traveller Review Awards, qui en sont à leur 14e édition en 2026, récompensent nos partenaires d’hébergement les mieux notés. Les notes des commentaires sont calculées sur la moyenne de tous les commentaires clients vérifiés que votre établissement reçoit sur notre site internet et notre appli sur une période de 3 ans (entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2025).



Fondée sur des centaines de millions d’avis clients vérifiés sur Booking.com, la 14e édition des récompenses met à l’honneur 1.817.846 établissements les mieux notés (entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2025) dans 226 pays et territoires.



Les personnes qui voyagent continuent de privilégier des hébergements qui sont personnels, confortables et bien équipés. Pour la 9e année consécutive, les appartements arrivent en tête des Traveller Review Awards 2026, avec 901.481 lauréats. Les maisons de vacances ont suivi, obtenant 287.463 récompenses et renforçant leur attrait croissant.



Les hôtels se classent en 3e position, mais la tendance de fond est claire. Dans l’ensemble du top 10 des types d’hébergement, les personnes qui voyagent récompensent les espaces qui offrent flexibilité, intimité et sentiment d’appartenance – qu’il s’agisse d’une maison d’hôtes, d’une villa ou d’un chalet douillet.



Au Vietnam, 13.052 partenaires d’hébergement, dont 6.503 logements, ont reçu un Traveller Review Award, témoignant du dynamisme du secteur hôtelier vietnamien et de son engagement à offrir des expériences mémorables aux voyageurs.



À l’échelle mondiale, l’Italie conserve la première place pour la neuvième année consécutive avec 214.532 lauréats. Réputée pour sa cuisine de renommée mondiale, son art intemporel et ses lieux d’intérêt historiques emblématiques, l’Italie continue d’impressionner par l’accueil chaleureux de ses hôtes.



La France (170.454) et l’Espagne (152.123) conservent les 2e et 3e places cette année, suivies de l’Allemagne (111.547) et du Royaume-Uni (93.807) aux 4e et 5e rangs. Le Brésil (80.742), les États-Unis (77.744), la Pologne (72.592), la Grèce (71.140) et la Croatie (58.689) complètent le top 10.



Branavan Aruljothi, directeur de Booking.com pour le Vietnam, a déclaré qu’une destination se définit autant par la chaleur de ses habitants que par ses paysages et son patrimoine.



Qu’il s’agisse d’un hôte à Hôi An préservant l’histoire architecturale ou d’une communauté locale à Hà Giang et Mai Châu accueillant les voyageurs dans son quotidien, a-t-il ajouté, ces interactions façonnent des expériences dont les voyageurs se souviennent longtemps après leur voyage.



« Les Traveller Review Awards sont notre façon de rendre hommage à ces héros de l’hôtellerie et d’exprimer la gratitude de Booking.com et de millions de voyageurs du monde entier », a-t-il indiqué. – VNA/VI