Hanoï parmi les 50 plus belles villes du monde selon CN Traveler

La capitale vietnamienne, Hanoï, figure officiellement dans le classement des 50 plus belles villes du monde établi par le célèbre magazine américain Condé Nast Traveler. Cette reconnaissance internationale ne se limite pas à un simple palmarès esthétique : elle reflète la richesse et la diversité des expériences offertes par la ville, de son patrimoine architectural séculaire à ses paysages urbains naturels et son mode de vie singulier.

Selon Condé Nast Traveler, Hanoï n'est pas une ville qui impressionne par ses gratte-ciel ou ses boulevards étincelants. Sa beauté réside dans son histoire riche et complexe : un lac verdoyant et paisible, les toits de tuiles brunes des maisons du vieux quartier, les balcons en fer forgé de l'époque coloniale française et les arbres centenaires qui projettent leur ombre sur les rues en automne.

Ce qui rend Hanoï si spéciale aux yeux des touristes internationaux, c’est son architecture mêlant Orient et Occident, son rythme de vie où tradition et modernité cohabitent harmonieusement, et sa cuisine de rue simple mais si savoureuse qu’elle est devenue emblématique.

L’inclusion de Hanoï dans l’écosystème médiatique mondial de Condé Nast Traveler devrait stimuler l’arrivée de touristes de qualité. Au-delà du renforcement de la crédibilité de la destination, elle encourage les investissements dans les services de luxe et l’augmentation de la dépense moyenne par visiteur.

Le soleil d’un après-midi d’automne enveloppe les rues d’une lumière dorée. Photo : VNA

Dans ce classement, Hanoï côtoie d'autres destinations de renommée mondiale telles qu'Amsterdam, Barcelone, Paris, New York, Le Cap, Kyoto, Luang Prabang, Séoul et Florence.

Auparavant, le tourisme hanoïen avait déjà marqué les esprits en apparaissant dans plusieurs catégories importantes des Travelers’ Choice Best of the Best Destinations 2026 annoncés par Tripadvisor. Plus précisément, la capitale vietnamienne a été honorée dans les classements suivants : Top 25 des meilleures destinations au monde (4ᵉ place), Top 25 des meilleures destinations culturelles au monde (7ᵉ place), Top 25 des meilleures destinations pour voyager en solo (7ᵉ place) et Top 25 des meilleures destinations gastronomiques au monde (11ᵉ place).

L’année 2025 a d’ailleurs confirmé la dynamique du tourisme hanoïen, récompensé par plusieurs distinctions internationales: "Première destination urbaine d’Asie", "Meilleure destination asiatique pour les courts séjours", une présence dans le groupe des 25 destinations culturelles et des destinations incontournables du monde, ainsi que le titre de ville culturelle et artistique la plus remarquable d’Asie en 2025, décerné par le magazine Time Out.

Hanoï est depuis longtemps une destination privilégiée des voyageurs, en particulier pour ceux qui souhaitent découvrir l’histoire, la culture et le peuple vietnamien. "À travers les vicissitudes du temps, malgré ses différents noms successifs, la capitale millénaire n’a jamais oublié son histoire glorieuse", souligne Tripadvisor.

La ville se distingue par son riche patrimoine architectural et historique, notamment le Van Mieu - Quoc Tu Giam (Temple de la Littérature), le Vieux Quartier, la cathédrale Saint-Joseph, la Citadelle impériale de Thang Long et le Mausolée du Président Ho Chi Minh, ainsi que par ses nombreux temples et pagodes anciens liés à la vie spirituelle locale.

Un doux après-midi d'automne romantique à Hanoï. Photo : VNA

Outre son patrimoine culturel et historique, la gastronomie constitue l’un des principaux attraits de Hanoï. Des spécialités de rue dans les marchés animés aux menus créatifs des restaurants, la cuisine hanoïenne offre un véritable voyage sensoriel, où chaque plat raconte une histoire liée à l’histoire, aux habitants et à la culture locale.

Lors de la 12ᵉ Assemblée générale de l’Organisation de promotion du tourisme pour les villes mondiales (Tourism Promotion Organization for Global Cities - TPO), organisée à Ho Chi Minh-Ville, Hanoï a également été récompensée dans la catégorie "Tourisme durable" dans le cadre des TPO Best Awards 2025.

Le magazine britannique Time Out a classé Hanoï parmi les sept plus belles destinations asiatiques de l’automne, tandis que les Telegraph Travel Awards 2025, organisés par le journal britannique The Telegraph, ont inclus Hanoï parmi les plus belles villes du monde en 2025. Le magazine américain Travel and Leisure a également classé Hanoï parmi les 15 destinations de rêve à prix abordable. -VNA/VI