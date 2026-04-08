Le Vietnam se transforme en paradis d’éco-tourisme d’Asie du Sud-Est

Ces dernières années, le Vietnam a opéré une transformation notable de sa stratégie de développement touristique, en privilégiant fortement le tourisme de nature et l’écotourisme. Cette évolution ne se contente pas de suivre les tendances mondiales ; elle constitue une étape nécessaire à la préservation des précieuses ressources naturelles, tout en séduisant une clientèle croissante de voyageurs soucieux de l’environnement.



La parc national de Phong Nha - Ke Bang est classé au patrimoine mondial. Photo : VNA

Grâce à ses abondantes ressources naturelles et à une politique clairement définie, le Vietnam s’affirme progressivement comme l’une des principales destinations écotouristiques de la région, conciliant croissance économique et préservation de l’environnement.



Selon le magazine de voyage de référence «Travel and Tour World» (TTW), le Vietnam a connu ces dernières années une transformation notable de sa stratégie de développement touristique, privilégiant fortement le tourisme de nature et l’écotourisme. Cette évolution s’inscrit non seulement dans les tendances mondiales, mais constitue également une étape nécessaire à la sauvegarde des précieuses ressources naturelles, tout en séduisant une clientèle croissante de voyageurs soucieux de l’environnement.



La politique comme levier de développement durable



Consciente de son potentiel et des défis à relever, le gouvernement vietnamien a rapidement élaboré une stratégie de développement du tourisme durable. Le Plan directeur du système touristique pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2045, privilégie l’augmentation de la part de l’écotourisme, parallèlement à la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité.

Des touristes à la conquête du mont Fansipan à pied. Photo : Hoàng Hà/VI



Le Vietnam est largement reconnu comme l’un des pays les plus riches en biodiversité au monde, figurant parmi les 20 premiers en termes de ressources biologiques. Un réseau de plus de 30 parcs nationaux et des dizaines de réserves naturelles, s’étendant du nord au sud, offre une grande diversité de destinations.



Des sites comme les parcs nationaux de Phong Nha-Ke Bàng, Cuc Phuong et Ba Bê s’imposent comme des destinations incontournables pour les amoureux de la nature. Les visiteurs peuvent non seulement profiter de visites touristiques, mais aussi vivre des expériences immersives telles que la randonnée, l’observation des oiseaux, le camping et l’exploration écologique. Ces activités contribuent à une meilleure sensibilisation à l’environnement, transformant chaque voyage en une véritable aventure éducative. Cette orientation soutient non seulement la croissance économique, mais vise également à minimiser l’impact environnemental. Les autorités locales sont encouragées à développer des produits de tourisme vert, tout en sensibilisant les populations et les visiteurs à la protection de l’environnement. L’intégration du développement et de la conservation est devenue un principe directeur fondamental, permettant au secteur d’éviter les écueils de la surexploitation observés ailleurs dans le monde.Le Vietnam est largement reconnu comme l’un des pays les plus riches en biodiversité au monde, figurant parmi les 20 premiers en termes de ressources biologiques. Un réseau de plus de 30 parcs nationaux et des dizaines de réserves naturelles, s’étendant du nord au sud, offre une grande diversité de destinations.Des sites comme les parcs nationaux de Phong Nha-Ke Bàng, Cuc Phuong et Ba Bê s’imposent comme des destinations incontournables pour les amoureux de la nature. Les visiteurs peuvent non seulement profiter de visites touristiques, mais aussi vivre des expériences immersives telles que la randonnée, l’observation des oiseaux, le camping et l’exploration écologique. Ces activités contribuent à une meilleure sensibilisation à l’environnement, transformant chaque voyage en une véritable aventure éducative.

Le tourisme communautaire au cœur de l’écotourisme



L’un des facteurs clés du succès initial du Vietnam en matière d’écotourisme réside dans l’implication active des communautés locales. Les modèles communautaires permettent non seulement de générer des revenus, mais aussi d’inciter les habitants à protéger les ressources naturelles.