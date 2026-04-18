Le tourisme doit concilier croissance verte et préservation de la culture autochtone

La réunion régionale 2026 au Vietnam de l’Organisation de promotion du tourisme des villes mondiales (TPO), qui s’est tenue dans la province de Tây Ninh (Sud), a fourni non seulement un forum d’échange de politiques et de promotion des liens régionaux, mais a également ouvert des perspectives pour le développement d’un tourisme en lien avec l’identité culturelle locale et le respect de l’environnement.



Dans le cadre des célébrations du Vesak 2025, le 8 mai, après la procession solennelle de la relique du Bouddha Shakyamuni - trésor national de l’Inde - vers le mont Bà Đen (Dame Noire), 108 jeunes arbres de la Bodhi, apportés d’Inde par des délégations bouddhistes de plus de 80 pays et territoires, ont été plantés dans le “Monde de la Bodhi”, au sommet de ce site emblématique de Tây Ninh (Sud). Photo: VNA

La réunion régionale 2026 au Vietnam de l’Organisation de promotion du tourisme des villes mondiales (TPO), qui s’est tenue dans la province de Tây Ninh (Sud), les 14 et 15 avril, a souligné la nécessité d’une harmonie entre la croissance verte et la préservation des valeurs culturelles autochtones.

Cet événement qui a rassemblé plus de 160 délégués nationaux et internationaux, a fourni non seulement un forum d’échange de politiques et de promotion des liens régionaux, mais a également ouvert des perspectives pour le développement d’un tourisme en lien avec l’identité culturelle locale et le respect de l’environnement.

Dans son discours, Pham Tân Hoa, vice-président du Comité populaire de la province de Tây Ninh, a déclaré que, dans un contexte d’intégration, le tourisme constitue non seulement un secteur économique clé, mais aussi un vecteur d’échanges culturels et un moyen de renforcer le rayonnement de la région.

La participation de délégations de la République de Corée, de Malaisie et de diverses provinces et villes vietnamiennes témoigne de l’attractivité croissante de Tây Ninh et de son rôle au sein des réseaux de coopération touristique internationaux.

Avec une économie dépassant les 13,3 milliards de dollars en 2025, la plaçant au huitième rang parmi 34 provinces et villes relevant du pouvoir central, et un revenu par habitant de 4.776 dollars par an, Tây Ninh dispose des atouts considérables pour faire du tourisme un secteur économique majeur. Sa frontière de plus de 368 km avec le Cambodge et sa position de porte d’entrée de la sous-région du Mékong offrent des conditions favorables au développement des itinéraires touristiques transfrontaliers.

Dans le cadre des célébrations du Vesak 2025, le 8 mai, après la procession solennelle de la relique du Bouddha Shakyamuni - trésor national de l’Inde - vers le mont Bà Đen (Dame Noire), 108 jeunes arbres de la Bodhi, apportés d’Inde par des délégations bouddhistes de plus de 80 pays et territoires, ont été plantés dans le “Monde de la Bodhi”, au sommet de ce site emblématique de Tây Ninh (Sud). Photo: VNA

Actuellement, Tây Ninh propose des produits touristiques uniques, tels que le tourisme spirituel (montagne Ba Den), le tourisme historique (sites révolutionnaires), l’écotourisme et le tourisme de villégiature, le tourisme sportif, le tourisme de santé et de bien-être, l’agritourisme et le tourisme MICE. Ces produits font l’objet d’investissements et d’améliorations constants afin de répondre aux exigences croissantes des touristes nationaux et internationaux.

À travers cette conférence, Tây Ninh souhaite renforcer et étendre ses relations de coopération avec les membres de la TPO, les organisations internationales, les collectivités locales et les entreprises. Elle ambitionne également de promouvoir les échanges d’expériences et de connaissances, d’attirer des investissements et de contribuer à un développement touristique durable et inclusif, adapté aux enjeux mondiaux.

Les discussions lors de la conférence ont proposé plusieurs mesures de coopération régionale, notamment le développement de chaînes touristiques interprovinciales entre les régions du Sud-Est et du Sud-Ouest, des liens touristiques transfrontaliers entre le Vietnam et le Cambodge, une transformation numérique plus forte grâce à des plateformes de promotion partagées et à l’échange de données touristiques, ainsi que des efforts coordonnés pour promouvoir les marchés internationaux.

Par ailleurs, attirer les investissements dans les infrastructures, améliorer la qualité de la main-d’œuvre et renforcer le rôle des organisations internationales telles que la TPO dans la mise en relation des partenaires ont été identifiés comme des facteurs clés pour améliorer la compétitivité.

Si ces cadres de coopération sont utilisés efficacement, le secteur touristique de Tây Ninh, au sein du système touristique plus vaste du Sud, devrait connaître une croissance accélérée, contribuant ainsi au développement régional et s’ouvrant progressivement aux marchés internationaux./.