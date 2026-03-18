Le tourisme vietnamien monte en puissance, porté par son image de destination sûre

Des touristes étrangers dégustent un thé infusé au lotus du lac de l'Ouest à la citadelle impériale de Thang Long à Hanoï. (Photo : VNA)Hanoi (VNA) – Le Vietnam a accueilli plus de 2,2 millions de visiteurs internationaux en février, marquant ainsi le troisième mois consécutif où le nombre d’arrivées de touristes dépasse les 2 millions, après 2,45 millions en janvier et 2,02 millions en décembre 2025, selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (VNAT).



Au total, le pays a reçu près de 4,7 millions d’arrivées de touristes étrangers au cours des deux premiers mois de 2026, soit une augmentation de 18,1% par rapport à la même période l’année précédente.



Les experts du tourisme attribuent cette forte croissance à une combinaison de facteurs, notamment des politiques de visas plus ouvertes, une offre touristique diversifiée et des actions de promotion renforcées. La réputation croissante du Vietnam en tant que destination sûre et accueillante a également joué un rôle important dans l’attraction des voyageurs internationaux.



Ces dernières années, le secteur du tourisme vietnamien a été fréquemment salué par les organisations internationales et les médias pour sa sécurité et sa fiabilité.

Des touristes étrangers dégustent un thé infusé au lotus du lac de l'Ouest à la citadelle impériale de Thang Long à Hanoi. Photo : VNA

Le site web de voyage américain Travel Off Path décrit le Vietnam comme la destination la plus sûre d’Asie, tandis que Best Diplomats, une organisation new-yorkaise spécialisée dans la formation des futurs diplomates, l’a classé parmi les 10 destinations les plus sûres d’Asie.



Par ailleurs, le magazine de voyage américain Travel+Leisure a récemment classé le Vietnam parmi les cinq destinations phares de sa liste des 25 meilleurs pays pour les voyageurs en solo. Le magazine britannique Time Out a également désigné le Vietnam comme l’une des neuf destinations les plus sûres au monde pour les femmes voyageant seules, faisant du pays le seul représentant de l’Asie du Sud-Est dans ce classement.



Alors que les voyages indépendants, les voyages en solo et les voyages en petits groupes continuent de gagner en popularité dans le monde entier, cette reconnaissance contribue à renforcer la confiance des voyageurs internationaux et influence leurs choix de destinations.



L’avantage du Vietnam en matière de sécurité repose sur son environnement socio-politique stable, son faible taux de criminalité et ses paysages paisibles. L’hospitalité de la population locale et la réactivité des autorités envers les touristes ont contribué à renforcer cette image.

Les touristes internationaux emballent des bánh chung (gâteaux de riz gluant) et célèbrent le Têt (Nouvel An lunaire). Photo: VNA

À plusieurs reprises, des objets perdus par des touristes étrangers ont été retrouvés et restitués par des habitants. Des voyageurs en difficulté ont également bénéficié d’une aide rapide de la part des communautés locales et des autorités.





Des touristes internationaux visitent les sites historiques des temples des rois Dinh et Lê dans l'ancienne capitale de Hoa Lu, province de Ninh Binh. Photo: VNA

Par exemple, dans la province de Ninh Binh (Nord), la police a restitué à un touriste américain un portefeuille contenant de l’argent et des papiers après avoir vérifié son identité. Dans la province de Quang Ngai (Centre), les autorités ont retrouvé et porté secours à un touriste étranger perdu en zone montagneuse. Ces actions ont laissé une impression positive auprès des visiteurs internationaux, leur donnant l’image d’un Vietnam hospitalier et responsable.



Les experts soulignent que la sécurité est non seulement une condition essentielle, mais aussi un atout concurrentiel pour les destinations touristiques. Le Vietnam est bien placé pour attirer les voyageurs qui privilégient les destinations plus sûres aux zones à risque.



Toutefois, pour tirer pleinement parti de cet atout, le secteur du tourisme doit poursuivre l’amélioration de la gestion des destinations et renforcer sa coopération avec les compagnies aériennes nationales et internationales afin d’étendre les liaisons aériennes et d’améliorer la connectivité.



Les autorités sont également invitées à développer un environnement touristique responsable en s’attaquant à des problèmes tels que la fraude et la surfacturation, tout en améliorant les mécanismes de protection des droits des touristes, en maintenant des lignes d’assistance téléphonique efficaces et en renforçant la capacité de réaction en cas d’incident.



Outre ses attraits naturels, sa gastronomie et la qualité de ses services, un fort sentiment de sécurité et de confort demeurera un facteur clé de l’attractivité du Vietnam auprès des voyageurs internationaux. – VNA/VI