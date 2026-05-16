"Connexion des patrimoines du Centre " : une odyssée culturelle sur rail

Traversant l’un des plus beaux paysages côtiers du Vietnam, le train « Connexion des patrimoines du Centre », reliant Hue à Da Nang, propose une expérience sensorielle unique où se mêlent paysages grandioses, musique traditionnelle et gastronomie locale.



Tout au long de cette ligne traversant les régions patrimoniales du Centre, les voyageurs découvrent les couleurs des fleurs saisonnières défilant derrière les fenêtres du train, tandis que les chants populaires résonnent entre mer et montagnes. Dans une atmosphère calme et détendue, les passagers peuvent ainsi explorer plus profondément les traditions culturelles locales.

Le train « Connexion des patrimoines du Centre », reliant Hue à Da Nang, propose une expérience sensorielle unique. Photo: nhandan.vn



Lorsque le train longe le col de Hai Van, avec d’un côté la mer et de l’autre les montagnes couvertes de nuages, de nombreux voyageurs expriment leur émotion face à la beauté familière mais toujours vivante des paysages du Centre du Vietnam. Le train devient un espace de connexion entre les générations, les localités et les cultures. Les personnes âgées retrouvent l’image des anciens voyages en train, tandis que les jeunes générations et les visiteurs étrangers découvrent une expérience nouvelle, à la fois culturelle et respectueuse de l’environnement.



L’originalité de ce train réside notamment dans sa « voiture communautaire », véritable scène mobile où des artistes de Hue et de Da Nang se relaient pour interpréter des airs folkloriques, offrant aux voyageurs une immersion dans l’âme culturelle de la région. Cette ambiance est enrichie par une offre culinaire artisanale : les passagers peuvent déguster des spécialités locales tout en écoutant les récits des artisans sur l’origine des ingrédients et les traditions gastronomiques du Centre. Cette harmonie entre musique, culture et gastronomie transforme le trajet en une véritable expérience vivante du patrimoine vietnamien.



Voiture communautaire du train « Connexion des patrimoines du Centre ». Photo: nhandan.vn

Derrière cette expérience se trouve le travail des ingénieurs, techniciens et employés du secteur ferroviaire vietnamien. De la conception du projet à l’exploitation quotidienne du train, les équipes assurent le bon fonctionnement de l’ensemble du service.

Le secteur ferroviaire cherche aujourd’hui à renouveler son image traditionnelle en intégrant davantage de dimensions culturelles, touristiques et expérientielles dans chaque trajet. Cette volonté de modernisation se reflète dans des détails simples comme la propreté des wagons, les espaces communautaires, les informations fournies aux voyageurs ou encore le respect des horaires et des règles de sécurité.

Selon les responsables du secteur, le train patrimonial montre que le chemin de fer conserve des avantages particuliers grâce à sa capacité à offrir des voyages riches en émotions.Ces cheminots ne sont pas de simples opérateurs ; ils agissent comme des « ambassadeurs » silencieux du patrimoine. Leur rigueur et leur hospitalité garantissent que les souvenirs des passagers, qu'il s'agisse de la baie de Lang Co ou des mélodies à bord, soient préservés dans les meilleures conditions.

Malgré ses atouts naturels uniques, l'exploitation de cette ligne comporte des défis. Le relief escarpé et les conditions météorologiques imprévisibles du Centre exigent une vigilance de tous les instants. De plus, coordonner des spectacles artistiques et des services de restauration en mouvement demande une logistique rigoureuse entre les services techniques et hôteliers.





Des voyageurs sur train « Connexion des patrimoines du Centre ». Photo: nhandan.vn

Face à ces défis, les employés du secteur ferroviaire poursuivent leurs efforts afin de moderniser l’image du chemin de fer vietnamien tout en préservant l’identité culturelle nationale. Plusieurs initiatives sont actuellement envisagées pour renforcer encore la dimension culturelle du voyage. Des œuvres littéraires, poèmes et récits inspirés par les paysages de col de Hai Van et baie de Lang Co pourraient être diffusés dans le train, aux côtés de chansons correspondant aux différentes étapes du trajet.



Des publications, cartes postales et recueils consacrés à cette ligne ferroviaire sont également envisagés comme souvenirs culturels destinés aux voyageurs. À travers ces initiatives, le train « Connexion des patrimoines du Centre » ambitionne progressivement de devenir un véritable espace culturel mobile, où chaque passager repart avec une part des souvenirs et de l’âme du Centre vietnamien.-VNA/VI