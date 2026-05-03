Cu Lao Cham, une perle verte en quête d’un nouvel élan touristique

Situé à environ 15 kilomètres de Hoi An, Cu Lao Cham (commune insulaire de Tan Hiep, ville de Da Nang) est un archipel de huit petits îlots formant un arc en Mer Orientale. Au-delà de son attrait touristique, le site est reconnu par l’UNESCO comme Réserve de biosphère mondiale, grâce à la richesse de son écosystèmeet à la préservation remarquable de son environnement.

Cu Lao Cham accueille les visiteurs avec ses eaux turquoise cristallines, ses plages de sable blanc immaculées comme la plage Ong et la plage Chong et ses forêts primaires luxuriantes. Photo : VNA

Selon Do Van Truong, habitant du quartier de Tam Ky (Da Nang), Cu Lao Cham est une véritable « perle verte », où se rencontrent forêts primaires luxuriantes et eaux cristallines. Avec des investissements plus structurés dans les infrastructures et des services touristiques de qualité, le site pourrait s’imposer comme une destination incontournable pour les visiteurs nationaux et internationaux.

De son côté, Michael Staffieri, touriste australien, confirme cet attrait. Séduit par la fraîcheur et la diversité des fruits de mer, ainsi que par leur préparation originale, il souligne que Cu Lao Cham offre une expérience unique, mêlant nature sauvage et plaisirs culinaires.

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Depuis le quai de Cua Dai jusqu'à Cu Lao Cham, les touristes effectuent le trajet en hors-bord en une vingtaine de minutes. Photo : VNA

Loin de l’agitation urbaine, Cu Lao Cham accueille les voyageurs avec ses eaux limpides et ses plages de sable fin, notamment Bai Ong et Bai Chong. Pionnière dans la lutte contre les déchets plastiques, le site préserve un environnement d’une grande pureté. C’est aussi un lieu idéal pour la plongée, permettant d’observer coraux et poissons tropicaux. Il abrite également de précieux vestiges culturels des époques Champa et Dai Viet, tels que le puits Cham, la pagode Hai Tang et le Temple des métiers liés aux nids de salanganes. Les fruits de mer y sont particulièrement savoureux, surtout de mars à août, lorsque le climat ensoleillé favorise les activités nautiques.

En 2009, l’archipel de Cu Lao Cham a été classée Réserve de biosphère mondiale. Les efforts en faveur du tourisme durable commencent à porter leurs fruits : au premier trimestre 2026, il a accueilli près de 14.000 visiteurs, en majorité étrangers.

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En 2009, l’archipel de Cu Lao Cham a été classé Réserve de biosphère mondiale. Photo : VNA

Cependant, selon Pham Thi My Huong, présidente du Comité populaire de la commune de Tan Hiep, plusieurs obstacles subsistent. L’absence de zones nautiques officiellement reconnues limite le développement des activités de loisirs et rend l’offre touristique encore peu diversifiée. Les infrastructures de transport restent insuffisantes, dont le manque d’un port capable d’accueillir de grands navires, ce qui freine l’ouverture de nouvelles liaisons, comme Son Tra – Cu Lao Cham. Par ailleurs, les conditions climatiques hivernales et les tempêtes perturbent régulièrement les déplacements, impactant le tourisme, l’approvisionnement et les services essentiels. Enfin, une grande partie des recettes issues des ventes de billets est consacrée à la conservation, réduisant les moyens disponibles pour moderniser les infrastructures locales.

Avec un objectif de 350.000 à 400.000 visiteurs par an d’ici 2030, Cu Lao Cham ambitionne de devenir une destination écologique de premier plan. Pour y parvenir, les autorités de la commune de Tan Hiep appellent le Comité populaire de Da Nang à charger les services concernés de lever les obstacles liés à la reconnaissance des zones de loisirs nautiques et aux procédures juridiques associées. Elles appellent également à mobiliser davantage de ressources pour un développement touristique global et cohérent, en lien avec la préservation durable de l’écosystème et de la souveraineté maritime, tout en renforçant la promotion de Cu Lao Cham. - VNA/VI